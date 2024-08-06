Paris 2024 Olimpiyat Oyunları - Son Dakika
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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda onuncu günün sonunda 21 altın, 18 gümüş ve 14 bronz madalya kazanan Çin, ülkeler sıralamasında bir günlük aranın ardından yeniden liderliğe yükseldi.

06.08.2024 01:18
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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda onuncu günün sonunda 21 altın, 18 gümüş ve 14 bronz madalya kazanan Çin, ülkeler sıralamasında bir günlük aranın ardından yeniden liderliğe yükseldi.

Paris'te gerçekleştirilen oyunların onuncu gününde 2 altın, 3 gümüş ve 3 bronz madalya kazanan Çin, ABD'yi geçerek zirveye kuruldu.

Günü 1 altın, 4 gümüş ve 2 bronz madalyayla tamamlayan ABD, toplamda 78 madalya elde ederken, Çin'in ardından ikinci sırada yer aldı.

Kano slalomda zirveye çıkarak 13. altın madalyasını kazanan Avustralya, 12 altın madalyalı Fransa'yı geçerek üçüncü basamağa çıktı.

12 altın 16 gümüş ve 18 bronzla 46 madalya kazanan ev sahibi Fransa ise dördüncü sırada.

- Türkiye listede 52. sırada

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Oyunlarda on gün sonunda 73 ülke madalya kazanırken, Türkiye okçulukta bronz, atıcılıkta da gümüş madalya alarak listede Kosova'yla birlikte 52. sırada bulunuyor.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda onuncu günün sonunda oluşan madalya tablosu şu şekilde:

Ülke

Altın

Gümüş

Bronz

Toplam

Çin

21

18

14

53

ABD

20

30

28

78

Avustralya

13

11

8

32

Fransa

12

16

18

46

Büyük Britanya

12

13

17

42

Güney Kore

11

8

7

26

Japonya

10

5

11

26

İtalya

9

10

7

26

Hollanda

7

6

4

17

Almanya

7

5

4

16

Kanada

5

4

8

17

Yeni Zelanda

3

5

1

9

Macaristan

3

3

2

8

İsveç

3

3

2

8

Romanya

3

3

1

7

İrlanda

3

3

6

Brezilya

2

4

5

11

Ukrayna

2

2

3

7

Hırvatistan

2

1

2

5

Belçika

2

3

5

Hong Kong

2

2

4

Azerbaycan

2

2

Filipinler

2

2

Sırbistan

2

2

İsrail

1

4

1

6

İspanya

1

3

5

9

Gürcistan

1

2

1

4

İsviçre

1

1

4

6

Kazakistan

1

1

2

4

Güney Afrika

1

1

2

4

Danimarka

1

1

2

Tayvan

1

3

4

Özbekistan

1

2

3

Çekya

1

1

2

Guatemala

1

1

2

Kenya

1

1

2

Cezayir

1

1

Arjantin

1

1

Şili

1

1

Dominika

1

1

Ekvador

1

1

Saint Lucia

1

1

Norveç

1

1

Slovenya

1

1

Uganda

1

1

Jamaika

2

1

3

Meksika

2

1

3

Kuzey Kore

2

1

3

Etiyopya

2

2

Yunanistan

1

5

6

Polonya

1

3

4

Kosova

1

1

2

Türkiye

1

1

2

Ermenistan

1

1

Kolombiya

1

1

Fiji

1

1

Moğolistan

1

1

Tayland

1

1

Tunus

1

1

Hindistan

3

3

Tacikistan

3

3

Dominik Cumhuriyeti

2

2

Litvanya

2

2

Malezya

2

2

Moldova

2

2

Avusturya

1

1

Yeşil Burun Adaları

1

1

Küba

1

1

Mısır

1

1

Grenada

1

1

Endonezya

1

1

Portekiz

1

1

Slovakya

1

1

Kaynak: AA

Gümüş, Paris, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Paris 2024 Olimpiyat Oyunları - Son Dakika

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