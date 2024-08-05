Spor

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları badminton tek erkekler finalleri oynandı.

La Chapelle Arena'da yapılan müsabakaların finalinde Danimarkalı Viktor Axelsen, Taylandlı Kunlavut Vitidsarn'ı 21-11 ve 21-11'lik setlerle 2-0 mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.

Kunlavut Vitidsarn gümüş madalya alırken, bronz madalyayı ise Hint sporcu Lakshya Sen'i 13-21, 21-16 ve 21-11'lik setlerle 2-1 mağlup eden Malezyalı Zii Jia Lee kazandı.