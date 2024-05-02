Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na kota veren Dünya Takımlar Bayrak Şampiyonası Bahamalar'da düzenlenecek - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na kota veren Dünya Takımlar Bayrak Şampiyonası Bahamalar'da düzenlenecek

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları\'na kota veren Dünya Takımlar Bayrak Şampiyonası Bahamalar\'da düzenlenecek

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na kota veren Dünya Takımlar Bayrak Şampiyonası, 4-5 Mayıs tarihlerinde Bahamalar'da gerçekleştirilecek. Şampiyonada 4x100 ve 4x400 metre milli takım sporcuları kota mücadelesi verecek. İlk 2'ye giren takımlar direkt olimpiyat kotası alacak.

02.05.2024 11:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na kota veren Dünya Takımlar Bayrak Şampiyonası, 4-5 Mayıs tarihlerinde Bahamalar'da düzenlenecek.

Türkiye Atletizm Federasyonunun açıklamasına göre, başkent Nassau'da yapılacak organizasyonda 4x100 ve 4x400 metre milli takım sporcuları da kota mücadelesine çıkacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Atletizm Federasyonu (TAF) Başkanı Fatih Çintimar, Thomas A. Robinson Ulusal Stadı'nda gerçekleştirilecek şampiyonaya ilişkin şunları kaydetti:

"Buraya gelebilmek için öncelikle dünya genelinde ilk 32 takım arasına girmek gerekiyor. İki takımımız, barajı rahat geçerek ilk 20'de yer almayı başardı. Şimdi 4x400 ve 4x100 takımlarımız olimpiyat kotaları için yarışacak. Seriler halinde yapılacak yarışmada ilk 2'ye giren takımlar direkt olimpiyat kotası alacak. Geriye kalan takımlar ise bir gün sonra aynı sistemle yeniden yarışacak ve burada da ilk 2'ye girenler olimpiyata katılma hakkı elde edecek."

Milli sporcuların şampiyonaya iyi hazırlandığını vurgulayan Çintimar, "Sporcularımız yoğun bir program dönemi geçirip, ulusal ve uluslararası kamplara katıldı. Her yönüyle artık bu yarışmalara hazırız. Sporcularımızın olimpiyat kotasını alacaklarına yürekten inanıyor, onlara güveniyorum. Bu süreçte bize her zaman destek veren başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Osman Aşkın Bak'a, gençlik ve spor teşkilatına, kulüplerimize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Dünya Takımlar Bayrak Şampiyonası'na katılacak milli takımın kadrosu şöyle:

4x100 metre: Batuhan Altıntaş, Anthony George Smith, Kayhan Özer, Aykut Ay, Emre Zafer Barnes, Oğuz Uyar

4x400 metre: Yasmani Copello Escobar, Berke Akçam, İsmail Nezir, İlyas Çanakçı, Oğuzhan Kaya, Kubilay Ençü

Kaynak: AA

Fatih Çintimar, Milli Takım, Bahamalar, Türkiye, Paris, Dünya, Spor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na kota veren Dünya Takımlar Bayrak Şampiyonası Bahamalar'da düzenlenecek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:27 Zincirleme yasak aşk skandalı Hem en yakın arkadaşı hem de yengesi ile aldatıldı Zincirleme yasak aşk skandalı! Hem en yakın arkadaşı hem de yengesi ile aldatıldı
11:05 Hamas: Düşman Refah operasyonunu gerçekleştirirse müzakereler durur Hamas: Düşman Refah operasyonunu gerçekleştirirse müzakereler durur
10:51 Kocaeli Valiliği, belediyelere yazı gönderdi: Çevreye zararı önlenemeyen başıboş köpekler öldürülsün Kocaeli Valiliği, belediyelere yazı gönderdi: Çevreye zararı önlenemeyen başıboş köpekler öldürülsün
10:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan lüks düşkünü vekillere uyarı: Bunlar akıl edilemeyecek şeyler değil Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan lüks düşkünü vekillere uyarı: Bunlar akıl edilemeyecek şeyler değil
09:47 Özgür Özel: Ben o barikatı seçimi kazanarak kaldıracağım Özgür Özel: Ben o barikatı seçimi kazanarak kaldıracağım
12:02 CZN Burak, Neşet Turan’ın ölümüyle ilgili suçlamalara zehir zemberek yanıt verdi CZN Burak, Neşet Turan'ın ölümüyle ilgili suçlamalara zehir zemberek yanıt verdi
11:29 Fenerbahçe’nin kasası ağzına kadar dolacak Ferdi Kadıoğlu ve İsmail Yüksek’e rekor bonservis Fenerbahçe'nin kasası ağzına kadar dolacak! Ferdi Kadıoğlu ve İsmail Yüksek'e rekor bonservis
11:28 Kimyasalların tutuştuğu iş yeri boma gibi patladı Alevlerin arasında kalan işçi sürünerek canını kurtardı Kimyasalların tutuştuğu iş yeri boma gibi patladı! Alevlerin arasında kalan işçi sürünerek canını kurtardı
10:50 Polisi gören uyuşturucu satıcısı, 5’nci kattan aşağıya atladı Polisi gören uyuşturucu satıcısı, 5'nci kattan aşağıya atladı
10:30 Bahar dizisinin Umay’ından “Beni Afra’ya benzetmeyin“ isyanı Bahar dizisinin Umay'ından "Beni Afra'ya benzetmeyin" isyanı
09:56 Ünlü popçu, “Arabistan’daki albüm kapağı“ diye paylaşılan görsele yorumsuz kalamadı Ünlü popçu, "Arabistan'daki albüm kapağı" diye paylaşılan görsele yorumsuz kalamadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2024 13:00:52. #1.13#
SON DAKİKA: Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na kota veren Dünya Takımlar Bayrak Şampiyonası Bahamalar'da düzenlenecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement