Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Avustralya Zirvede

Spor

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda ilk gün müsabakalarında 3 altın, 2 gümüş kazanan Avustralya, madalya sıralamasında zirvede yer aldı.

Paris'te gerçekleştirilen olimpiyatlarda yüzmede 2 altın ve 2 gümüş elde eden Avustralya, yol bisikletinde kazandığı altınla günü 5 madalyayla tamamladı.

Dalış ve atıcılıkta altın, yüzmede ise bronz madalya kazanan Çin, gün sonunda ikinci sırada yer aldı.

Çin'i 5 madalyası bulunan ABD takip etti. Yüzmede 1 altın, 1 gümüş, 1 bronz kazanan ABD, dalış branşında gümüş, yol bisikletinde ise bronz madalya kazandı. Altın madalya sayısı Çin'den az olan ABD, üçüncü basamakta kaldı.

Ev sahibi Fransa ise 4 madalya kazandı. Yedili ragbide altın, eskrimde gümüş, judoda ise 1 gümüş, 1 de bronz elde eden Fransa, 4 madalyayla günü dördüncü sırada bitirdi.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda ilk günün sonunda oluşan madalya tablosu şu şekilde:

Ülke Altın Gümüş Bronz Toplam Avustralya 3 2 5 Çin 2 1 3 ABD 1 2 2 5 Fransa 1 2 1 4 Güney Kore 1 1 1 3 Belçika 1 1 2 Japonya 1 1 2 Kazakistan 1 1 2 Almanya 1 1 Hong Kong 1 1 İtalya 1 2 3 Büyük Britanya 1 1 2 Kanada 1 1 Fiji 1 1 Moğolistan 1 1 Tunus 1 1 İspanya 1 1 Macaristan 1 1 Güney Afrika 1 1 İsveç 1 1

Kaynak: AA