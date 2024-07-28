Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Avustralya Zirvede

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda ilk gün müsabakalarında 3 altın, 2 gümüş kazanan Avustralya, madalya sıralamasında zirvede yer aldı.
Paris'te gerçekleştirilen olimpiyatlarda yüzmede 2 altın ve 2 gümüş elde eden Avustralya, yol bisikletinde kazandığı altınla günü 5 madalyayla tamamladı.
Dalış ve atıcılıkta altın, yüzmede ise bronz madalya kazanan Çin, gün sonunda ikinci sırada yer aldı.
Çin'i 5 madalyası bulunan ABD takip etti. Yüzmede 1 altın, 1 gümüş, 1 bronz kazanan ABD, dalış branşında gümüş, yol bisikletinde ise bronz madalya kazandı. Altın madalya sayısı Çin'den az olan ABD, üçüncü basamakta kaldı.
Ev sahibi Fransa ise 4 madalya kazandı. Yedili ragbide altın, eskrimde gümüş, judoda ise 1 gümüş, 1 de bronz elde eden Fransa, 4 madalyayla günü dördüncü sırada bitirdi.
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda ilk günün sonunda oluşan madalya tablosu şu şekilde:
|Ülke
|Altın
|Gümüş
|Bronz
|Toplam
|Avustralya
|3
|2
|5
|Çin
|2
|1
|3
|ABD
|1
|2
|2
|5
|Fransa
|1
|2
|1
|4
|Güney Kore
|1
|1
|1
|3
|Belçika
|1
|1
|2
|Japonya
|1
|1
|2
|Kazakistan
|1
|1
|2
|Almanya
|1
|1
|Hong Kong
|1
|1
|İtalya
|1
|2
|3
|Büyük Britanya
|1
|1
|2
|Kanada
|1
|1
|Fiji
|1
|1
|Moğolistan
|1
|1
|Tunus
|1
|1
|İspanya
|1
|1
|Macaristan
|1
|1
|Güney Afrika
|1
|1
|İsveç
|1
|1
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