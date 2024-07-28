Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Avustralya Zirvede - Son Dakika
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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Avustralya Zirvede

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda ilk gün müsabakalarında 3 altın, 2 gümüş kazanan Avustralya, madalya sıralamasında zirvede yer aldı. Avustralya, yüzmede 2 altın ve 2 gümüş elde ederken, yol bisikletinde de bir altın madalya kazandı. Çin ikinci sırada yer alırken, ABD üçüncü sıraya yerleşti. Ev sahibi Fransa ise dördüncü sırada yer aldı.

28.07.2024 01:53
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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda ilk gün müsabakalarında 3 altın, 2 gümüş kazanan Avustralya, madalya sıralamasında zirvede yer aldı.

Paris'te gerçekleştirilen olimpiyatlarda yüzmede 2 altın ve 2 gümüş elde eden Avustralya, yol bisikletinde kazandığı altınla günü 5 madalyayla tamamladı.

Dalış ve atıcılıkta altın, yüzmede ise bronz madalya kazanan Çin, gün sonunda ikinci sırada yer aldı.

Çin'i 5 madalyası bulunan ABD takip etti. Yüzmede 1 altın, 1 gümüş, 1 bronz kazanan ABD, dalış branşında gümüş, yol bisikletinde ise bronz madalya kazandı. Altın madalya sayısı Çin'den az olan ABD, üçüncü basamakta kaldı.

Ev sahibi Fransa ise 4 madalya kazandı. Yedili ragbide altın, eskrimde gümüş, judoda ise 1 gümüş, 1 de bronz elde eden Fransa, 4 madalyayla günü dördüncü sırada bitirdi.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda ilk günün sonunda oluşan madalya tablosu şu şekilde:

Ülke

Altın

Gümüş

Bronz

Toplam

Avustralya

3

2

5

Çin

2

1

3

ABD

1

2

2

5

Fransa

1

2

1

4

Güney Kore

1

1

1

3

Belçika

1

1

2

Japonya

1

1

2

Kazakistan

1

1

2

Almanya

1

1

Hong Kong

1

1

İtalya

1

2

3

Büyük Britanya

1

1

2

Kanada

1

1

Fiji

1

1

Moğolistan

1

1

Tunus

1

1

İspanya

1

1

Macaristan

1

1

Güney Afrika

1

1

İsveç

1

1

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Avustralya Zirvede - Son Dakika

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