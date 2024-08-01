Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda çift kürek kategorisinde finaller tamamlandı

Spor

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar ve erkeklerde çift kürek kategorisinde finaller yapıldı.

Vaires Sur Marne Nautical'da gerçekleştirilen müsabakalarda kadınlarda Yeni Zelanda altın madalya kazandı. Gümüş madalya Romanya'nın olurken Büyük Britanya, bronz madalya elde etti.

Erkeklerde ise Romanya altın madalyaya uzandı. Gümüş madalya Hollanda'ya giderken, İrlanda da bronz madalya kazandı.