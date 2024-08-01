Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda dörtlü kürek finalleri tamamlandı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda kadınlar ve erkeklerde dörtlü kürek kategorisinde finaller yapıldı.
Vaires Sur Marne Nautical'da gerçekleştirilen müsabakalarda kadınlarda Hollanda altın madalya kazandı. Gümüş madalya Büyük Britanya'nın olurken Yeni Zelanda da bronz madalya elde etti
Erkeklerde ise ABD altın madalyanın sahibi olurken, Yeni Zelanda gümüş madalya kazandı. Büyük Britanya bronz madalya ede etti.
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