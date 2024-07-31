Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda yapılan judo müsabakalarında erkekler 90 kiloda Gürcü Lasha Bekauri altın madalya kazandı.
Champ de Mars Arena'da gerçekleştirilen ve milli sporcu Mihael Zgank'ın ilk turda elendiği müsabakaların finalinde Japon Sanshiro Murao'yu yenen Lasha Bekauri altın madalyayı boynuna taktı.
Bu kategoride Fransız Maxime-Gael Ngayap Hambou ile Yunan Theodoros Tselidis, bronz madalya aldı.
Son Dakika › Spor › Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Erkekler 90 Kiloda Gürcü Sporcudan Altın Madalya - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?