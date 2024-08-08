Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda güreşte erkekler 97 kilo grekoromen kategorisinde finaller yapıldı.
Champ de Mars Arena'da gerçekleştirilen müsabakalarda İranlı sporcu Mohammadhadi Saravi, altın madalyanın sahibi oldu.
Ermenistan'dan Artur Aleksanyan'ın gümüş madalya aldığı organizasyonda, Kırgızistan'dan Uzur Dzhuzupbekov ve Kübalı Gabriel Alejandro Rosillo Kindelan bronz madalya elde etti.
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