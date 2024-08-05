Spor

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda hentbol erkekler çeyrek final eşleşmeleri belli oldu.

Fransa'nın başkenti Paris'te gerçekleştirilen organizasyonda hentbol erkeklerde grup maçları tamamlandı.

Bu kategoride çeyrek final eşleşmeleri ve Pierre Mauroy'de 7 Ağustos Çarşamba günü yapılacak maçların programı şöyle:

10.30 İspanya-Mısır

14.30 Almanya-Fransa

18.30 Danimarka-İsveç

22.30 Norveç-Slovenya