Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda hentbol erkekler çeyrek final eşleşmeleri belli oldu.
Fransa'nın başkenti Paris'te gerçekleştirilen organizasyonda hentbol erkeklerde grup maçları tamamlandı.
Bu kategoride çeyrek final eşleşmeleri ve Pierre Mauroy'de 7 Ağustos Çarşamba günü yapılacak maçların programı şöyle:
10.30 İspanya-Mısır
14.30 Almanya-Fransa
18.30 Danimarka-İsveç
22.30 Norveç-Slovenya
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