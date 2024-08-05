Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Japon Shinnosuke Oka artistik cimnastik erkekler barfiks aletinde altın madalya kazandı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın artistik cimnastik erkekler barfiks aletinde Japon Shinnosuke Oka, altın madalya elde etti.
Fransa'nın başkenti Paris'teki Bercy Arena'da artistik cimnastik erkekler barfiks aletinin finalleri yapıldı.
Japon Shinnosuke Oka 14.533 puanla altın madalyaya uzanırken, Kolombiyalı Angel Barajas aynı puanı (14.533) almasına rağmen uygulama puanının düşük olmasından dolayı gümüş, Çinli Boheng Zhang 13.966 puanla bronz madalya kazandı.
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