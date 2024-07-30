Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Kadınlar 63 Kiloda Sloven Andreja Leski Altın Madalya Kazandı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın dördüncü gününde yapılan judo müsabakalarında kadınlar 63 kiloda Sloven Andreja Leski altın madalya kazandı.
Champ de Mars Arena'da gerçekleştirilen müsabakaların finalinde Meksikalı Prisca Awiti Alcaraz'ı 10-1 yenen Leski, altın madalyayı boynuna taktı.
Bu kategoride bronz madalyayı Kosovalı Laura Fazliu ile Fransız Clarisse Agbegnenou paylaştı.
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