Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Kadınlar Cirit Atmada Altın Madalya Japonya'ya Gitti

Spor

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda atletizm kadınlar cirit atmada Japon Haruka Kitaguchi, altın madalya elde etti.

Fransa'nın başkenti Paris'teki Stade de France'ta atletizm kadınlar cirit atmanın finali gerçekleştirdi.

Japon Haruka Kitaguchi 65.80 ile altın, Güney Afrikalı Jo-Ane Van Dyk 63.93 ile gümüş, Çekyalı Nikola Ogrodnikova ise 63.68 ile bronz madalya kazandı.