Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda kano sprint çift kadınlar 500 metrede madalyalar dağıtıldı.
Vaires-sur- Marne Nautical'de gerçekleştirilen yarışlarda Shixiao Xu ve Mengya Sun'dan oluşan Çin ekibi, altın madalya elde etti.
Bu kategoride Liudmyla Luzan ve Anastasiia Rybachok'un yer aldığı Ukrayna gümüş, Sloan Mackenzei ve Katie Vincent'ın bulunduğu Kanada da bronz madalya kazandı.
Son Dakika › Spor › Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Kano Sprint Çift Kadınlar 500 Metre Yarışında Madalyalar Dağıtıldı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?