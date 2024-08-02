Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Kürek Finalleri Yapıldı

Spor

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda kürekte kadınlar ve erkeklerde hafif çift kategorisinde finaller yapıldı.

Vaires Sur Marne Nautical'da gerçekleştirilen müsabakalarda erkeklerde İrlanda, 6 dakika 10 saniye 99 saliselik derecesiyle altın madalyanın sahibi oldu. 6 dakika 13 saniye, 33 saliseyle İtalya gümüş madalya kazanırken, Yunanistan 6 dakika 13 saniye 44 saliseyle bronz madalya elde etti.

Kadınlarda ise altın madalya 6 dakika 47 saniye 6 saliselik süreyle Büyük Britanya'nın oldu. Romanya, 6 dakika 48 saniye 78 saliseyle gümüş, Yunanistan ise 6 dakika 49 saniye 28 saliseyle bronz madalyanın sahibi oldu.