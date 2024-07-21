Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımı için medya günü düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımı için medya günü düzenlendi

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımı için medya günü etkinliği düzenlendi. TVF Asbaşkanı Selahattin Süleymanoğlu, A Milli Takım Başantrenörü Daniele Santarelli ve kaptan Eda Erdem açıklamalarda bulundu. Takımın hedefi madalya kazanmak ve ülkeye gurur yaşatmaktır.

21.07.2024 17:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımı için medya günü etkinliği düzenlendi.

Burhan Felek Voleybol Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Asbaşkanı Selahattin Süleymanoğlu, A Milli Takım Başantrenörü Daniele Santarelli ile kaptan Eda Erdem açıklamalarda bulundu.

TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ'ın geçirdiği rahatsızlık nedeniyle medya gününe katılamadığını belirten Süleymanoğlu, "Küçük bir operasyon geçirdi. Herkese selamı var. Olimpiyatlar başladığında takımla birlikte olacak." ifadelerini kullandı.

"Filenin Sultanları"nın geçen sene önemli başarılara imza attığını vurgulayan Selahattin Süleymanoğlu, "Güzel bir kamp dönemi geçirdik. Bazı sakatlıklarımız oldu. İnşallah madalyayla döneceğimizi düşünüyorum. Olimpiyat Oyunları yolunda takımıma başarı diliyorum. Dualarımız onlarla olacak. İnşallah hep beraber onları havalimanında karşılayacağız ve altın madalyayı hep beraber öpeceğiz." diye konuştu.

Daniele Santarelli: "Paris 2024'te olmayı fazlasıyla hak ettik"

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda göreve başladığından bu yana en iyi dönemini yaşadığını aktaran Santarelli, "Herkesin hayali olimpiyatlara katılmaktır. Geçen sene çok önemli işler başardık. Paris 2024'te olmayı fazlasıyla hak ettik. Türkiye'nin bizimle gurur duyacağı şekilde olimpiyatlardan döneceğimizi düşünüyorum." dedi.

Kamp sürecinde bazı oyuncuların sakatlandığının altını çizen İtalyan başantrenör, "Sakatlanan oyunculara ve teknik ekibime çok teşekkür ediyorum. Onlarla gurur duyuyorum. Geri dönebilmek için teknik ekibim, oyuncularım ve sağlık ekibim her şeylerini ortaya koydular. Şu anda dünyanın en zorlu turnuvasına hazırız. Hayal etmeye devam ediyoruz. Sahada her şeyimizi vereceğiz. Olimpiyatlar için yeterli hazırlığı yaptık. Olimpiyatlardan güzel bir sonuçla ayrılacağız." şeklinde görüş belirtti.

Kadro tercihiyle ilgili bir soru üzerine görüşlerini paylaşan Daniele Santarelli, şu ifadeleri kullandı:

"12 kişilik kadroya karar vermek benim için en zor görev. Sakat oyuncularımız var. Paris'e 14 kişiyle gideceğiz. Son güne kadar değişiklik yapma şansımız var. Teknik ve sağlık ekibimle ortak karar veriyorum. En doğrusunu yapmaya çalışıyorum. Takımın kazanması için 12 kişilik kadroyu belirleyeceğiz ve olimpiyatlarda en doğru şekilde mücadele edeceğiz."

Eda Erdem: "Yeter ki kürsüde olalım"

Paris 2024'ün çok zorlu geçeceğini ancak madalya kazanacaklarına inandıklarını belirten Eda Erdem ise şunları kaydetti:

"Yorucu bir kamp dönemi geçirdik. Çok heyecanlıyız. Hayal ettiğimiz bir turnuvaya gidiyoruz. Zorlu bir turnuva olacak. Hazır olduğumuza inanıyoruz. Paris'te güzel şeyler yaşamak istiyoruz. Ülke olarak çok fazla başarıyı ülkemize kazandıracağımıza inanıyoruz. Madalyanın rengi hiç önemli değil. Üçüncü olimpiyatım. Yeter ki kürsüde olalım. Hep birlikte şampiyon olmuşçasına kutlayacağız. Madalyayla bitirmek paha biçilmez olur. Grup maçlarını TSİ 09.00'da oynayacağız. Buna göre program belirledik. Top idmanlarını erken saatlerde yapmaya çalıştık. Bu konuda çok zorlanacağımızı düşünmüyorum."

Medya gününün ardından A Milli Takım kafilesi için uğurlama töreni düzenlendi. Teknik ekip ve oyuncular, bando eşliğinde oluşturulan kortejden geçerek takım otobüsüne bindi ve Burhan Felek Voleybol Salonu'ndan ayrıldı.

Ay-yıldızlılar, saat 21.00'de İstanbul Havalimanı'ndan kalkacak uçakla Fransa'nın başkenti Paris'e hareket edecek.

Kaynak: AA

Selahattin Süleymanoğlu, Daniele Santarelli, Milli Takım, Eda Erdem, Paris, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımı için medya günü düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:45 Şırnak’ta Gabar Dağı’nda petrol arama sahasında sondaj kulesi devrildi: 1 ölü, 2 yaralı Şırnak'ta Gabar Dağı'nda petrol arama sahasında sondaj kulesi devrildi: 1 ölü, 2 yaralı
16:24 Türkeş kardeşler sosyal medyada birbirine girdi: Kavala ile Başbuğ’u aynı kefeye koymak kimsenin haddine değil Türkeş kardeşler sosyal medyada birbirine girdi: Kavala ile Başbuğ'u aynı kefeye koymak kimsenin haddine değil
14:28 İstanbul’daki Aydos Ormanı’nda yangın çıktı Alevler güçlükle kontrol altına alındı İstanbul'daki Aydos Ormanı'nda yangın çıktı! Alevler güçlükle kontrol altına alındı
12:35 4 kişilik ailenin bulunduğu araç köprüden göle uçtu Çocuğun cesedi bulundu 4 kişilik ailenin bulunduğu araç köprüden göle uçtu! Çocuğun cesedi bulundu
12:13 Emeklilik sistemi değişiyor mu Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni yasama dönemini işaret etti Emeklilik sistemi değişiyor mu? Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni yasama dönemini işaret etti
17:11 Alperen Şengün’den tartışma yaratacak Fenerbahçe sözleri: Hayatımın hatası olurdu Alperen Şengün'den tartışma yaratacak Fenerbahçe sözleri: Hayatımın hatası olurdu
16:56 Toprak Razgatlıoğlu tarih yazmaya devam ediyor Üst üste 10. zaferini kazandı Toprak Razgatlıoğlu tarih yazmaya devam ediyor! Üst üste 10. zaferini kazandı
16:30 Galatasaray’a transfer olacak mı Zenit’ten Wendel için resmi açıklama geldi Galatasaray'a transfer olacak mı? Zenit'ten Wendel için resmi açıklama geldi
15:22 Aziz Yıldırım, Fenerbahçe’nin Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı’na katılacak Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'nin Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'na katılacak
14:59 AK Partili Türkeş’ten sokak hayvanları düzenlenmesine tepki: Bu doğru bir şey değil AK Partili Türkeş'ten sokak hayvanları düzenlenmesine tepki: Bu doğru bir şey değil
14:16 Kimsenin bundan haberi yoktu Alex’ten çok konuşulacak Arda Güler itirafı Kimsenin bundan haberi yoktu! Alex'ten çok konuşulacak Arda Güler itirafı
14:00 Ünlü oyuncu Burcu Günay’ın yediği çikolatanın içinden böcek çıktı Ünlü oyuncu Burcu Günay'ın yediği çikolatanın içinden böcek çıktı
13:34 Uçak bileti bile hazırdı Galatasaray’ın Doue transferinde pürüz çıktı Uçak bileti bile hazırdı! Galatasaray'ın Doue transferinde pürüz çıktı
12:48 Şehirden kaçmaları yetmedi Ellerinde simitlerle eve dönerken katledildiler Şehirden kaçmaları yetmedi! Ellerinde simitlerle eve dönerken katledildiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.07.2024 18:30:45. #1.12#
SON DAKİKA: Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımı için medya günü düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement