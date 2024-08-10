Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda tekvandoda yarı final müsabakaları gerçekleştirildi.
Grand Palais'taki mücadelede milli sporcu Nafia Kuş Aydın, Fransız Althea Laurin'le karşı karşıya geldi.
Karşılaşmanın ilk raundu Fransız sporcunun 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlanırken ikinci raundun 2-2 bitmesiyle Nafia Kuş Aydın, rakibine 2-0 kaybetti.
Milli sporcu, bugün bronz madalya müsabakasına çıkacak.
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