Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'ye atıcılık branşında ilk madalya - Son Dakika
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Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'ye atıcılık branşında ilk madalya

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Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan'dan oluşan atıcılık milli takımı, Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre havalı tabanca karışık kategorisinde gümüş madalya kazandı. İkili, bu başarılarıyla Türkiye'ye atıcılık branşındaki ilk madalyasını kazandırdı.

30.07.2024 11:51
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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan'dan oluşan atıcılık milli takımı, 10 metre havalı tabanca karışık kategorisinde tarihi başarıya imza attı.

Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan ikilisi, Chateauroux Atıcılık Merkezi'nde gerçekleştirilen 10 metre havalı tabanca karışık kategorisinin finalinde Damir Mikec ve Zorana Arunovic'in yer aldığı Sırbistan ile karşılaştı. Çekişmeli ve heyecanlı geçen karşılaşmayı 16-14 kaybeden Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan, gümüş madalyada kaldı.

Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan ikilisi, bu başarılarıyla Türkiye'ye atıcılık branşındaki ilk madalyasını kazandırdı. Damir Mikec ve Zorana Arunovic çiftinin altın madalyaya ulaştığı bu kategoride bronz madalya ise Manu Bhaker ve Sarabjot Singh'ten oluşan Hindistan ekibinin oldu. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da final müsabakalarını salonda takip etti.

TÜRKİYE'NİN MADALYA ALDIĞI 10. BRANŞ

Atıcılık, Türkiye'nin olimpiyat oyunları tarihinde madalya aldığı 10. branş oldu. Türk sporcular, olimpiyatlarda daha önce güreş, halter, tekvando, boks, karate, atletizm, judo, okçuluk ve cimnastik branşlarında madalya kazanmıştı.

Olimpiyat Oyunları\'nda Türkiye\'ye atıcılık branşında ilk madalya
Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'ye atıcılık branşında ilk madalya - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Ethem Şengün: Yusuf DİKEÇ Türkiye ve Avrupa’da rekorları olan bir JANDARMA Başçavuşdur. Gurur duyuyoruz… 3 0 Yanıtla
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