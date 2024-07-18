Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi temsil edecek milli atlet Kayhan Özer, final koşmayı hedefliyor - Son Dakika
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Spor

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi temsil edecek milli atlet Kayhan Özer, final koşmayı hedefliyor

Fransa'da düzenlenecek Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi 100 metre kategorisinde temsil edecek milli atlet Kayhan Özer, final koşmayı hedefliyor. Özer, olimpiyat oyunları hazırlıklarını Adana'daki Serinevler Atletizm Pisti'nde sürdürüyor. Paris 2024'te madalyalarına yenisini eklemek isteyen Özer, 100 metre kategorisinde Türkiye'yi temsil edeceği için çok mutlu olduğunu belirtti. Hedefinin tur atlamak ve olimpiyat finalinde koşmak olduğunu söyleyen Özer, milli formayla yarışmanın duygusunun çok farklı olduğunu ve ülkesini en iyi şekilde temsil etmek için elinden gelenin en iyisini yapacağını ifade etti. Antrenör Nuray Sev ise Kayhan'ın hedeflerine sadık ve disiplinli bir sporcu olduğunu vurgulayarak, olimpiyatlarda güzel işler yapacaklarına inandığını söyledi.

18.07.2024 11:11
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Fransa'da düzenlenecek Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi 100 metre kategorisinde temsil edecek milli atlet Kayhan Özer, final koşmayı hedefliyor.

Milli atlet Özer, olimpiyat oyunları hazırlıklarını Adana'daki Serinevler Atletizm Pisti'nde sürdürüyor.

Fransa'nın 26 Temmuz-11 Ağustos tarihlerinde ev sahipliği yapacağı organizasyon için yoğun hazırlanan Özer, Paris 2024'te madalyalarına yenisini eklemek istiyor.

Kayhan Özer, AA muhabirine yaptığı açıklamada Paris'e 100 metre kategorisinde katılacağını Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda ise 4x100 bayrak takımında mücadele ettiğine dikkati çekti.

Sezon içinde katıldığı tüm yarışlarda kota alabilmek adına elinden geleni yaptığını ve Paris 2024'e katılmaya hak kazandığını anlatan Özer, "Daha önce olimpiyatlarda ülkemi temsil ettim ama 4x100 bayrak takımıylaydı. Şimdi bireysel olarak 100 metrede ülkemi temsil edeceğim. O yüzden çok mutluyum, bunun gururu ayrı benim için." diye konuştu.

"100 metre atletizmin en popüler branşı"

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda zor bir branşta Türkiye'yi temsil edeceğini dile getiren Kayhan Özer, şöyle devam etti:

"100 metre atletizmin en popüler branşı. Tüm dünyada ülkelerin en hızlı koşan adamlarıyla mücadele ediyorsunuz. Oraya gelen her sporcu benim gözümde bir yıldız. Hedefimiz önce tur atlamak ve olimpiyat finalinde koşmak. Her atletin isteğidir, ben de oraları istiyorum. Umarım bunu başarır, iyi şeyler yaparız. Elimden gelenin en iyisini yapıp ülkemi temsil edeceğim. Milli formayla yarıştığımız yarışmaların duygusu çok farklı. Bireysel bir yarış koştuğunuz zaman o gün iyi hissetmediğinizde kötü koşabilirsiniz, bu sizi çok üzmez. Milli takımda kötü koştuğunuzda bayrak size üzülüyormuş gibi ya da sanki onu biz üzüyormuşuz gibi bir his oluyor. O yüzden milli takım adına yarıştığınız gün canınızı dişinize takıp elinizden gelen her şeyi yapıyorsunuz, oraya öyle çıkıyorsunuz. Ben de yine öyle çıkacağım."

"Olimpiyatlarda çok güzel işler yapacağız"

Antrenör Nuray Sev de Kayhan'ın "hedeflerine sadık ve disiplinli" bir sporcu olduğunu dile getirdi.

Hedeflerine ulaşabilmek için zaman zaman günde 6 saati geçen antrenmanlar yaptıklarını anlatan Sev, şunları kaydetti:

"İnanıyorum olimpiyatlarda çok güzel işler yapacağız. Finale adımızı yazdırmak olağanüstü olacak. Kayhan'ın o potansiyeli, tecrübesi var. Her geçen gün üstüne koya koya gidiyor. Ay yıldızlı bayrağımızı, milli takımımızı en güzel, en iyi şekilde, en iyi yerlerde temsil etmek için elimizden geleni sonuna kadar yapacağız."

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi temsil edecek milli atlet Kayhan Özer, final koşmayı hedefliyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye'yi temsil edecek milli atlet Kayhan Özer, final koşmayı hedefliyor - Son Dakika
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