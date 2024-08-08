Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda yelken branşı karışık ILCA 6 kategorisinde finaller yapıldı.
Marsilya Marina'da gerçekleştirilen yarışlarda Lukas Maehr-Lara Vadlau ikilisinin oluşturduğu Avusturya altın madalyaya uzandı.
Miho Yoshioka ve Keiju Okada'nin temsil ettiği Japonya gümüş madalya kazanırken, Lovisa Karlsson ve Anton Dahlberg'den oluşan İsveç bronz madalya elde etti.
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