Spor

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda yelken branşı karışık ILCA 6 kategorisinde finaller yapıldı.

Marsilya Marina'da gerçekleştirilen yarışlarda Lukas Maehr-Lara Vadlau ikilisinin oluşturduğu Avusturya altın madalyaya uzandı.

Miho Yoshioka ve Keiju Okada'nin temsil ettiği Japonya gümüş madalya kazanırken, Lovisa Karlsson ve Anton Dahlberg'den oluşan İsveç bronz madalya elde etti.