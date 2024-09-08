Paris 2024 Paralimpik Oyunları Kapanış Töreni Yapıldı - Son Dakika
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Paris 2024 Paralimpik Oyunları Kapanış Töreni Yapıldı

Paris 2024 Paralimpik Oyunları Kapanış Töreni Yapıldı

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Türkiye, 6 altın, 10 gümüş ve 12 bronz madalya kazanarak toplamda 28 madalya elde etti. Çin ise 220 madalya ile zirvede yer aldı.

08.09.2024 23:41  Güncelleme: 23:46
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Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda kapanış töreni yapıldı. Türkiye oyunları, 6 altın, 10 gümüş ve 12 bronz madalya olmak üzere toplam 28 madalyayla tamamladı.

28 Ağustos tarihinde başlayan Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda bugün kapanış töreni düzenlendi. Stade de France'da binlerce sporseverin takip ettiği törende Paris 2024 Yaz Olimpiyatları Komite Başkanı Tony Estanguet, Uluslararası Paralimpik Komitesi Başkanı Andrew Parsons, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da katılımcılar arasında yer aldı.

Oyunların kapanış seremonisinde Türk bayrağını Umut Ünlü ile Kübra Korkut taşıdı. Para yüzmeci Umut Ünlü 50 metre serbest S3 ve 200 metre serbest S3 kategorilerinde altın madalya kazanırken, Kübra Korkut ise para masa tenisi kadınlar S7'de gümüş madalyanın sahibi oldu.

Millilerin oyunlar rekoru kırdığı Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Türkiye; 6 altın, 10 gümüş ve 12 bronz olmak üzere 28 madalya kazandı.

Oyunlarda en fazla madalya Çin'in

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Çin, 94 altın, 76 gümüş ve 50 bronz madalya olmak üzere toplam 220 madalya ile zirvede bitirdi. Birleşik Krallık 49 altın, 44 gümüş, 31 bronz madalya ile toplam 124 madalya ile ikincilik basamağında yer alırken, ABD 36 altın, 42 gümüş ve 27 bronz madalya ile toplam 105 madalyanın sahibi oldu.

Kapanış seremonisinde son olarak Paralimpik Oyunları bayrağı Los Angeles Belediye Başkanı Karen Bass'a teslim edildi. Los Angeles, 2028 Paralimpik Oyunları'na ev sahipliği yapacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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