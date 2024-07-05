Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na gidecek para atletler belirlendi - Son Dakika
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Spor

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na gidecek para atletler belirlendi

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Türkiye'yi temsil edecek para atletler belirlendi. Hamide Doğangün 100, 400 ve 800 metre T53 kategorisinde, Muhammed Khalvandi cirit atma F57 kategorisinde, Rabia Cirit gülle atma F40 kategorisinde ve Abdullah Ilgaz yüksek atlama T47 kategorisinde yarışacaklar.

05.07.2024 23:17
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Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na gidecek para atletler belirlendi.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre organizasyon, 28 Ağustos-8 Eylül tarihlerinde Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenecek.

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nın para atletizm branşında Türkiye'yi 100, 400 ve 800 metre T53 kategorisinde Hamide Doğangün, cirit atma F57 kategorisinde Muhammed Khalvandi, gülle atma F40 kategorisinde Rabia Cirit ve yüksek atlama T47 kategorisinde Abdullah Ilgaz temsil edecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na gidecek para atletler belirlendi - Son Dakika

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