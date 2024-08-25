Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda 18 Tesis Dünyanın En İyi Sporcularını Ağırlayacak

Spor

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenecek 2024 Paralimpik Oyunları'nda 18 tesis, dünyanın en iyi paralimpik sporcularını ağırlayacak.

AA'nın Paris 2024 Paralimpik Oyunları öncesi hazırladığı dosya haberler kapsamında, organizasyonun düzenleneceği tesisler ele alındı.

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'ndan sonra gözler 28 Ağustos-8 Eylül'de düzenlenecek paralimpik oyunlara çevrildi.

Paralimpik oyunlarda 18 tesiste spor müsabakaları düzenlenecek. Bu 18 tesisin 16'sı 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda kısa bir süre önce kullanıldı. 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na göre, paralimpik oyunlarda yol bisikleti ve atletizmde maraton yarışı farklı açık alanlarda yapılacak.

Oyunlarda 22 branşta 4 binden fazla sporcu mücadele edecek.

Tesisler

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na ev sahipliği yapacak tesisler şöyle:

1- Bercy Arena: Tekerlekli sandalye basketbol

Kapasite: 20 bin 300

Yapılış tarihi: 1984

2- Versay Sarayı: Para binicilik

Kapasite: 40 bin-80 bin

Yapılış tarihi: 1661

3- Champ de Mars Arena: Judo, tekerlekli sandalye ragbi

Kapasite: 8 bin

Yapılış tarihi: 2021

4- Chateauroux Atıcılık Merkezi: Para atıcılık

Kapasite: 3 bin

Yapılış tarihi: 2017

5- Eyfel Kulesi Sahası: Görme engelliler futbol

Kapasite: 12 bin 860

Yapılış tarihi: 2024

6- Clichy-sous-Bois: Para yol bisikleti

7- La Courneuve: Para atletizm (Maraton)

8- Grand Palais: Para eskrim, para tekvando

Kapasite: 8 bin

Yapılış tarihi: 1900

9- South Paris Arena: Para masa tenisi, bocce, golbol

Kapasite: 12 bin

Yapılış tarihi: 1923

10- Invalides: Para okçuluk

Kapasite: 8 bin

Yapılış tarihi: 1670

11- Stade de France: Atletizm

Kapasite: 80 bin

Yapılış tarihi: 1998

12- Porte de la Chapelle Arena: Para badminton, para halter

Kapasite: 8 bin

Yapılış tarihi: 2024

13- Vaires Sur Marne Nautical: Para kano, para kürek

Kapasite: 22 bin

Yapılış tarihi: 1989

14- North Paris Arena: Oturarak voleybol

Kapasite: 6 bin

Yapılış tarihi: 2024

15- Paris La Defense Arena: Para yüzme

Kapasite: 40 bin

Yapılış tarihi: 2017

16- Pont Alexandre: Para triatlon

Yapılış tarihi: 1896-1900

17- Roland-Garros: Tekerlekli sandalye tenis

Kapasite: 36 bin

Yapılış tarihi: 1928

18- Saint Quentin en Yvelines Velodromu: Para bisiklet

Kapasite: 6 bin

Yapılış tarihi: 2014

Açılış töreni, tarihi Concorde Meydanı'nda yapılacak

Paralimpik oyunlarda da açılış töreni, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda olduğu gibi ilk kez stat dışında gerçekleştirilecek.

Açılış töreni Şanzelize caddesinin başında bulunan tarihi Concorde Meydanı'nda yapılacak.

Açılış törenini 65 bin seyircinin izlemesi bekleniyor.