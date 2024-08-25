Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda 18 Tesis Dünyanın En İyi Sporcularını Ağırlayacak

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenecek 2024 Paralimpik Oyunları'nda 18 tesis, dünyanın en iyi paralimpik sporcularını ağırlayacak.
AA'nın Paris 2024 Paralimpik Oyunları öncesi hazırladığı dosya haberler kapsamında, organizasyonun düzenleneceği tesisler ele alındı.
2024 Paris Olimpiyat Oyunları'ndan sonra gözler 28 Ağustos-8 Eylül'de düzenlenecek paralimpik oyunlara çevrildi.
Paralimpik oyunlarda 18 tesiste spor müsabakaları düzenlenecek. Bu 18 tesisin 16'sı 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda kısa bir süre önce kullanıldı. 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na göre, paralimpik oyunlarda yol bisikleti ve atletizmde maraton yarışı farklı açık alanlarda yapılacak.
Oyunlarda 22 branşta 4 binden fazla sporcu mücadele edecek.
Tesisler
Paris 2024 Paralimpik Oyunları'na ev sahipliği yapacak tesisler şöyle:
1- Bercy Arena: Tekerlekli sandalye basketbol
Kapasite: 20 bin 300
Yapılış tarihi: 1984
2- Versay Sarayı: Para binicilik
Kapasite: 40 bin-80 bin
Yapılış tarihi: 1661
3- Champ de Mars Arena: Judo, tekerlekli sandalye ragbi
Kapasite: 8 bin
Yapılış tarihi: 2021
4- Chateauroux Atıcılık Merkezi: Para atıcılık
Kapasite: 3 bin
Yapılış tarihi: 2017
5- Eyfel Kulesi Sahası: Görme engelliler futbol
Kapasite: 12 bin 860
Yapılış tarihi: 2024
6- Clichy-sous-Bois: Para yol bisikleti
7- La Courneuve: Para atletizm (Maraton)
8- Grand Palais: Para eskrim, para tekvando
Kapasite: 8 bin
Yapılış tarihi: 1900
9- South Paris Arena: Para masa tenisi, bocce, golbol
Kapasite: 12 bin
Yapılış tarihi: 1923
10- Invalides: Para okçuluk
Kapasite: 8 bin
Yapılış tarihi: 1670
11- Stade de France: Atletizm
Kapasite: 80 bin
Yapılış tarihi: 1998
12- Porte de la Chapelle Arena: Para badminton, para halter
Kapasite: 8 bin
Yapılış tarihi: 2024
13- Vaires Sur Marne Nautical: Para kano, para kürek
Kapasite: 22 bin
Yapılış tarihi: 1989
14- North Paris Arena: Oturarak voleybol
Kapasite: 6 bin
Yapılış tarihi: 2024
15- Paris La Defense Arena: Para yüzme
Kapasite: 40 bin
Yapılış tarihi: 2017
16- Pont Alexandre: Para triatlon
Yapılış tarihi: 1896-1900
17- Roland-Garros: Tekerlekli sandalye tenis
Kapasite: 36 bin
Yapılış tarihi: 1928
18- Saint Quentin en Yvelines Velodromu: Para bisiklet
Kapasite: 6 bin
Yapılış tarihi: 2014
Açılış töreni, tarihi Concorde Meydanı'nda yapılacak
Paralimpik oyunlarda da açılış töreni, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda olduğu gibi ilk kez stat dışında gerçekleştirilecek.
Açılış töreni Şanzelize caddesinin başında bulunan tarihi Concorde Meydanı'nda yapılacak.
Açılış törenini 65 bin seyircinin izlemesi bekleniyor.
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