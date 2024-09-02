B1 Futbol Erkek Milli Takımı, Paralimpik Oyunları'nda Çin'e Yenildi - Son Dakika
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B1 Futbol Erkek Milli Takımı, Paralimpik Oyunları'nda Çin'e Yenildi

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda B1 Futbol Erkek Milli Takımı, grup aşamasındaki ikinci maçında Çin'e 2-0 mağlup oldu. Eyfel Kulesi Sahası'nda oynanan maçın ilk yarısı 0-0 berabere geçerken, milli takım ikinci yarıda yediği gollerle sahadan yenilgiyle ayrıldı. Milli takım, gruptaki bir sonraki maçında yarın TSİ 21.30'da ev sahibi Fransa ile karşılaşacak.

02.09.2024 21:16
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Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda B1 Futbol Erkek Milli Takımı, ikinci maçında Çin'e 2-0 yenildi.

Eyfel Kulesi Sahası'nda düzenlenen B1 futbol müsabakalarında milli takım, A Grubu'ndaki ikinci maçını Tokyo 2020'nin dördüncüsü Çin'e karşı oynadı.

İlk yarısı 0-0 berabere biten maçta milli takım, ikinci yarıda yediği gollerle sahadan 2-0 yenilgiyle ayrıldı.

Milli takım, gruptaki sın maçında yarın TSİ 21.30'da ev sahibi Fransa'yla oynayacak.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor B1 Futbol Erkek Milli Takımı, Paralimpik Oyunları'nda Çin'e Yenildi - Son Dakika

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