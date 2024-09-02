B1 Futbol Erkek Milli Takımı, Paralimpik Oyunları'nda Çin'e Yenildi

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda B1 Futbol Erkek Milli Takımı, ikinci maçında Çin'e 2-0 yenildi.
Eyfel Kulesi Sahası'nda düzenlenen B1 futbol müsabakalarında milli takım, A Grubu'ndaki ikinci maçını Tokyo 2020'nin dördüncüsü Çin'e karşı oynadı.
İlk yarısı 0-0 berabere biten maçta milli takım, ikinci yarıda yediği gollerle sahadan 2-0 yenilgiyle ayrıldı.
Milli takım, gruptaki sın maçında yarın TSİ 21.30'da ev sahibi Fransa'yla oynayacak.
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