Türkiye, Paralimpik Oyunlar'da Tarih Yazdı - Son Dakika
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Türkiye, Paralimpik Oyunlar'da Tarih Yazdı

Türkiye, Paralimpik Oyunlar\'da Tarih Yazdı

Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda 6 altın, 10 gümüş ve 12 bronz madalya kazanan Türk sporcular, Türkiye'ye döndü. Sporcular, İstanbul Havalimanı'nda büyük bir karşılama ile karşılandı. Madalya kazanan sporcular, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu ve gelecek hedeflerini paylaştı.

09.09.2024 19:18
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Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda 6 altın, 10 gümüş ve 12 bronz madalyayla tarihi sonuca imza atan sporcular Türkiye'ye döndü.

İstanbul Havalimanı VIP Terminali'ne gelen sporcuları, Gençlik ve Spor Bakanlığı yetkilileri, Türkiye Milli Paralimpik Komitesi temsilcileri ve sporcuların aileleri karşıladı.

Alkışlar eşliğinde terminale gelen sporcular toplu fotoğraf çekiminin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İbrahim Bölükbaşı

Judoda altın madalya kazanan ve hem olimpiyatlarda hem paralimpik oyunlarda yer alan dünyadaki tek sporcu olan İbrahim Bölükbaşı, mutluluğunu ifade etti.

İstiklal Marşı'nı okuttuğu için gururlu olduğunu vurgulayan Bölükbaşı, "Bu benim 4. olimpiyatımdı. 2 kez güreşte, 2 kez judoda olimpiyatlara gittim. Judoda tarihte ilk kez ben şampiyon oldum, çok mutluyum. Ayrıca hem olimpiyatlarda hem de paralimpik oyunlarda yer alan dünyadaki tek sporcu oldum. Emeği geçen hocalarıma, başkanımıza, bakanımıza çok teşekkür ederim." diye konuştu.

Gençlere spor yapmayı öneren Bölükbaşı, "Mücadeleyi bırakmadan sürdürsünler. Benim altyapım güreş, güreşte de mücadele ön planda. Judo da güreşe yakın. Biraz tutuşlar farklı sadece. Bundan sonraki hedefim 2028'de de başarılı olmak." diyerek sözlerini tamamladı.

Umut Ünlü

Yüzme branşında 2 altın madalya kazanan Umut Ünlü, hedeflerine ulaştığını dile getirdi.

Önemli bir başarıya imza attıklarını dile getiren Ünlü, şöyle konuştu:

"6 altın madalya aldık, 28 madalya topladık. Benim de emeğim olduğu için çok gurur duyuyorum. Allah bana ve arkadaşlarıma nasip etti. Ülkemizin bayrağını en yukarıda dalgalandırmak için elimizden geleni yaptık ve yapmaya da devam edeceğiz. Biz vazgeçmedik ve hayallerimize ulaştık. Ülkemizi çok güzel yerlere çıkaracağız. Antrenörüm Duran Arslan'la beraber sadece altın madalya için çalışmıştık. Altın olmayacaksa madalya istemiyorduk. Çok şükür 1 değil 2 altın madalya kazandım. Dualarla kendimi motive ettim. Babam inşaatta çalışırken beni görüntülü arıyordu."

Kübra Korkut

Masa tenisinde gümüş madalya kazanan Kübra Korkut da oyunların kendisi adına çok güzel geçtiğini belirterek şunları söyledi:

"Buradaki karşılama harika. Her şey için çok teşekkür ediyorum. Mutluyum. Amacım altın madalyaydı ama gümüş oldu. Yine de çok mutluyum. İnşallah 2028'de altın alacağım. Bugüne kadar toplamda 4 madalya kazanarak bir Türk kadını olarak tarihe geçtim. Muazzam bir duygu. Bende emeği olan herkese çok teşekkür ederim. Benim en büyük amacım aile olmayı ve profesyonel olarak spor yapabilmeyi gösterebilmek. Bunu bütün Türkiye'ye gösterdim. Herkes yapabilir. Ailene ayırman gereken zamanı spora ayırıyorsun, bunun zorlukları oluyor. Ama bu süreci iyi şekilde yürütebildiğimi düşünüyorum."

Paralimpik oyunlarda bronz madalya kazanan Ali Öztürk, Abdullah Öztürk, Nesim Turan, Sevilay Öztürk, Ecem Taşın Çavdar, Nazan Akın Güneş, Cahide Eke ve Sibel Çam, çok mutlu olduklarını belirterek hedeflerinin, Los Angeles 2028 Paralimpik Oyunları'nda da kürsüde yer almak olduğunu söylediler.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Türkiye, Paralimpik Oyunlar'da Tarih Yazdı - Son Dakika

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