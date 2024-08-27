Paris 2024 Paralimpik Oyunları TRT Spor'da Canlı Yayınlanacak - Son Dakika
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Paris 2024 Paralimpik Oyunları TRT Spor'da Canlı Yayınlanacak

Paris 2024 Paralimpik Oyunları TRT Spor\'da Canlı Yayınlanacak

Fransa'nın ev sahipliğinde düzenlenecek olan Paris 2024 Paralimpik Oyunları, TRT Spor, TRT Spor Yıldız ve tabii'den canlı yayınlanacak. Türkiye'yi temsil edecek sporcuların sayısı rekora ulaştı.

27.08.2024 10:27
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Fransa'nın ev sahipliğinde 28 Ağustos-8 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek olan Paris 2024 Paralimpik Oyunları TRT Spor, TRT Spor Yıldız ve tabii'den canlı yayınlanacak.

2024 yazı boyunca sporseverleri 2024 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası, Wimbledon Tenis Turnuvası ve Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları ile buluşturan TRT, 28 Ağustos - 8 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nı da ekranlara taşıyacak. Organizasyonda 22 spor dalında yapılacak yarışlarda 542 madalya dağıtılacak ve Türkiye'yi milli sporcular temsil edecek.

Türkiye'yi Paris'te temsil edecek görme engelli, bedensel engelli ve özel sporcuların sayısı rekora ulaştı

Son yıllarda uluslararası organizasyonlarda elde ettikleri başarılarla adından söz ettiren Türk paralimpik sporcular, Paris'te de Türk Bayrağını dalgalandırmak için yarışacaklar. Golbol Kadın Milli Takımı, Görme Engelli B1 Erkek Milli Futbol Takımı'nın yanı sıra atıcılık, eskrim, halter, kürek, masa tenisi, atletizm, tenis, triatlon, judo, okçuluk, tekvando, yüzme ve badmintonda kota alan sporcuların sayısı rekora ulaştı.

2024 Paris Paralimpik Oyunları'nın tüm heyecanı TRT ekranlarında olacak. TRT Spor ve TRT Spor Yıldız kanallarında izleyicilerle buluşacak olan oyunlar, TRT'nin dijital platformu tabii'de geniş kitlelere ulaşacak. Türk sporcuların mücadelelerini ve paralimpik ruhunu yansıtan özel programlar, röportajlar ve canlı yayınlar ile izleyiciler, Paris'teki bu büyük heyecanı anbean takip edebilecekler. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Paris 2024 Paralimpik Oyunları TRT Spor'da Canlı Yayınlanacak - Son Dakika
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