Paris Basketbol Liderliği Ele Geçirdi - Son Dakika
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Paris Basketbol Liderliği Ele Geçirdi

THY Avrupa Ligi'nde Paris Basketbol normal sezonun ilk yarısını lider tamamladı. Anadolu Efes 7. sırada.

21.12.2024 12:18
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THY Avrupa Ligi'nde normal sezonun ilk yarısı bir maç dışında tamamlanırken, devreyi Paris Basketbol lider tamamladı.

Ligde 16. hafta maçları salı ve çarşamba, 17. hafta müsabakaları ise perşembe ve cuma günü oynadı. Anadolu Efes çift maç haftasını kayıpsız geçerken, ilk karşılaşmasında yenilen Fenerbahçe Beko'nun ikinci müsabakası ise rakip takım oyuncularının hastalanması nedeniyle ertelendi.

Anadolu Efes, hafta içinde Sırbistan temsilcilerini İstanbul'da ağırladı. İlk maçında Kızılyıldız'ı 89-67 yenen lacivert-beyazlı takım, ikinci maçında ise Partizan'ı 86-77 mağlup etti.

Anadolu Efes, ligde normal sezonun ilk yarısını 7. sırada tamamladı.

Fenerbahçe Beko'nun bir maçı ertelendi

Çift maç haftasının ilk karşılaşmasında 6 yıldır deplasmanda yenemediği Barcelona'ya konuk olan Fenerbahçe Beko, rakibine 27 sayı farkla 90-63 kaybetti.

Fenerbahçe Beko, haftanın ikinci müsabakası için Paris'te gitti. Karşılaşmanın oynayacağı gün yapılan açıklamada, yaşanan salgın dolayısıyla Paris Basketbol'un sahaya çıkabilecek oyuncu sayısının sekizin altına düşmesi ve bu durumda geçerli olan Avrupa Ligi kuralları gereğince maçın ertelendiği duyuruldu.

Bir maçı eksik olan sarı-lacivertli takım, normal sezonun ilk yarısını 5. sırada tamamladı.

Paris Basketbol, sezonun ilk yarısını lider bitirdi

Tarihinde ilk kez Avrupa Ligi'nde yer alan ve mütevazı bir kadrosu olan Paris Basketbol, sezonun ilk yarısını lider bitirdi.

Sezonun ilk 4 haftasında bir galibiyet elde eden ve ardından oynadığı 10 mücadeleyi kazanan Paris Basketbol, sonraki 2 karşılaşmasını ise kaybetti.

Hafta içinde Real Madrid'e sahasında 96-85 yenilen Paris Basketbol, Fenerbahçe Beko maçına ise oyuncularının hasta olması nedeniyle çıkamadı.

Ligde oynadığı 16 maçta 11 galibiyet elde eden Paris temsilcisi, normal sezonun ilk yarısını lider tamamladı.

MVP'ler Vezenkov ile Cordinier oldu

THY Avrupa Ligi'nde 16. haftanın en değerli oyuncusu (MVP) Olympiakos'tan Sasha Vezenkov, 17. haftanın ise Virtus Segafredo'dan Isaia Cordinier oldu.

Olympiakos'un sahasında Virtus Segafredo'yu 87-77 yendiği maçta uzun forvet Sasha Vezenkov, 27 sayı, 10 ribaund, 1 asist, 1 top çalma ve 1 blokla 38 verimlilik puanına ulaştı.

Organizasyonun 17. haftasında Barcelona'yı sahasında 86-81 yenen Virtus Segafredo'da Isaia Cordinier, 24 sayı, 6 ribaund, 7 asist, 1 top çalma ve 1 blokla 38 verimlilik puanı aldı.

THY Avrupa Ligi'nde hafta içinde oynanan maçların sonuçları ve puan durumu şöyle:

16. hafta

Monaco- Bayern Münih: 93-74

Maccabi Playtika- Baskonia: 85-95

Panathinaikos AKTOR-EA7 Emporio Armani Milan: 103-74

Paris Basketbol-Real Madrid: 85-96

Barcelona-Fenerbahçe Beko: 90-63

Partizan-LDLC ASVEL: 79-82

ALBA Berlin-Zalgiris: 66-86

Anadolu Efes-Kızılyıldız: 89-67

Olympiakos-Virtus Segafredo Bologna: 87-77

17. hafta

Panathinaikos AKTOR-Baskonia: 104-69

Real Madrid-Monaco: 94-72

Anadolu Efes-Partizan: 86-77

Zalgiris-LDLC ASVEL: 72-78

Virtus Segafredo Bologna-Barcelona: 86-81

Olympiakos-ALBA Berlin: 90-85

Kızılyıldız-Maccabi Playtika: 81-73

EA7 Emporio Armani Milan-Bayern Münih: 78-79

Puan durumu:

TAKIMOGMAYAV
1Paris Basketbol161151389133851
2Monaco171161467138285
3Olympiakos171161450138070
4Bayern Münih171161498148414
5Fenerbahçe Beko1610612461265-19
6Panathinaikos AKTOR171061467140067
7Anadolu Efes171061445138857
8Zalgiris171071308127533
9Kızılyıldız17981408137830
10Barcelona17981432141121
11EA7 Emporio Armani Milan1798146814680
12Real Madrid17891417138928
13LDLC ASVEL17891399143738
14Partizan1771013801381-1
15Baskonia1771013291385-56
16Virtus Segafredo Bologna1741313661435-69
17Maccabi Playtika1741314261498-72
18ALBA Berlin1731413341535-201

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Paris Basketbol Liderliği Ele Geçirdi - Son Dakika

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