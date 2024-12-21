Paris Basketbol Liderliği Ele Geçirdi

Spor

THY Avrupa Ligi'nde normal sezonun ilk yarısı bir maç dışında tamamlanırken, devreyi Paris Basketbol lider tamamladı.

Ligde 16. hafta maçları salı ve çarşamba, 17. hafta müsabakaları ise perşembe ve cuma günü oynadı. Anadolu Efes çift maç haftasını kayıpsız geçerken, ilk karşılaşmasında yenilen Fenerbahçe Beko'nun ikinci müsabakası ise rakip takım oyuncularının hastalanması nedeniyle ertelendi.

Anadolu Efes, hafta içinde Sırbistan temsilcilerini İstanbul'da ağırladı. İlk maçında Kızılyıldız'ı 89-67 yenen lacivert-beyazlı takım, ikinci maçında ise Partizan'ı 86-77 mağlup etti.

Anadolu Efes, ligde normal sezonun ilk yarısını 7. sırada tamamladı.

Fenerbahçe Beko'nun bir maçı ertelendi

Çift maç haftasının ilk karşılaşmasında 6 yıldır deplasmanda yenemediği Barcelona'ya konuk olan Fenerbahçe Beko, rakibine 27 sayı farkla 90-63 kaybetti.

Fenerbahçe Beko, haftanın ikinci müsabakası için Paris'te gitti. Karşılaşmanın oynayacağı gün yapılan açıklamada, yaşanan salgın dolayısıyla Paris Basketbol'un sahaya çıkabilecek oyuncu sayısının sekizin altına düşmesi ve bu durumda geçerli olan Avrupa Ligi kuralları gereğince maçın ertelendiği duyuruldu.

Bir maçı eksik olan sarı-lacivertli takım, normal sezonun ilk yarısını 5. sırada tamamladı.

Paris Basketbol, sezonun ilk yarısını lider bitirdi

Tarihinde ilk kez Avrupa Ligi'nde yer alan ve mütevazı bir kadrosu olan Paris Basketbol, sezonun ilk yarısını lider bitirdi.

Sezonun ilk 4 haftasında bir galibiyet elde eden ve ardından oynadığı 10 mücadeleyi kazanan Paris Basketbol, sonraki 2 karşılaşmasını ise kaybetti.

Hafta içinde Real Madrid'e sahasında 96-85 yenilen Paris Basketbol, Fenerbahçe Beko maçına ise oyuncularının hasta olması nedeniyle çıkamadı.

Ligde oynadığı 16 maçta 11 galibiyet elde eden Paris temsilcisi, normal sezonun ilk yarısını lider tamamladı.

MVP'ler Vezenkov ile Cordinier oldu

THY Avrupa Ligi'nde 16. haftanın en değerli oyuncusu (MVP) Olympiakos'tan Sasha Vezenkov, 17. haftanın ise Virtus Segafredo'dan Isaia Cordinier oldu.

Olympiakos'un sahasında Virtus Segafredo'yu 87-77 yendiği maçta uzun forvet Sasha Vezenkov, 27 sayı, 10 ribaund, 1 asist, 1 top çalma ve 1 blokla 38 verimlilik puanına ulaştı.

Organizasyonun 17. haftasında Barcelona'yı sahasında 86-81 yenen Virtus Segafredo'da Isaia Cordinier, 24 sayı, 6 ribaund, 7 asist, 1 top çalma ve 1 blokla 38 verimlilik puanı aldı.

THY Avrupa Ligi'nde hafta içinde oynanan maçların sonuçları ve puan durumu şöyle:

16. hafta

Monaco- Bayern Münih: 93-74

Maccabi Playtika- Baskonia: 85-95

Panathinaikos AKTOR-EA7 Emporio Armani Milan: 103-74

Paris Basketbol-Real Madrid: 85-96

Barcelona-Fenerbahçe Beko: 90-63

Partizan-LDLC ASVEL: 79-82

ALBA Berlin-Zalgiris: 66-86

Anadolu Efes-Kızılyıldız: 89-67

Olympiakos-Virtus Segafredo Bologna: 87-77

17. hafta

Panathinaikos AKTOR-Baskonia: 104-69

Real Madrid-Monaco: 94-72

Anadolu Efes-Partizan: 86-77

Zalgiris-LDLC ASVEL: 72-78

Virtus Segafredo Bologna-Barcelona: 86-81

Olympiakos-ALBA Berlin: 90-85

Kızılyıldız-Maccabi Playtika: 81-73

EA7 Emporio Armani Milan-Bayern Münih: 78-79

Puan durumu:

TAKIM O G M A Y AV 1 Paris Basketbol 16 11 5 1389 1338 51 2 Monaco 17 11 6 1467 1382 85 3 Olympiakos 17 11 6 1450 1380 70 4 Bayern Münih 17 11 6 1498 1484 14 5 Fenerbahçe Beko 16 10 6 1246 1265 -19 6 Panathinaikos AKTOR 17 10 6 1467 1400 67 7 Anadolu Efes 17 10 6 1445 1388 57 8 Zalgiris 17 10 7 1308 1275 33 9 Kızılyıldız 17 9 8 1408 1378 30 10 Barcelona 17 9 8 1432 1411 21 11 EA7 Emporio Armani Milan 17 9 8 1468 1468 0 12 Real Madrid 17 8 9 1417 1389 28 13 LDLC ASVEL 17 8 9 1399 1437 38 14 Partizan 17 7 10 1380 1381 -1 15 Baskonia 17 7 10 1329 1385 -56 16 Virtus Segafredo Bologna 17 4 13 1366 1435 -69 17 Maccabi Playtika 17 4 13 1426 1498 -72 18 ALBA Berlin 17 3 14 1334 1535 -201

Kaynak: AA