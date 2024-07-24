Paris Olimpiyatları\'nda Türkiye Kafilesi Madalya İçin Mücadele Edecek

Spor

Paris Olimpiyatları’nda Türkiye kafilesinde toplam 102 sporcu madalya için mücadele edecek. Cuma günü yapılacak açılış öncesi, Türkiye okçuluk takımı sıralama atışları için seyirci karşısına çıkıyor.

Perşembe günü yapılacak atışlarda Türkiye’ye okçulukta ilk Olimpiyat altın madalyasını kazandıran Mete Gazoz da yer alacak.

2020'de Tokyo’da bu başarıya imza atan Gazoz aynı zamanda Paris’teki açılışta Türkiye adına bayrağı taşıyacak iki sporcudan biri olacak.

Bayrağı taşıyacak diğer isimse 2020'de Tokyo’da Olimpiyat şampiyonu olan boksör Busenaz Sürmeneli olacak. 66 kg’da ringe çıkacak boksör, ilk rakibi ile 1 Ağustos’ta karşı karşıya gelecek.

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda çeyrek final oynayan Türkiye Kadın Voleybol Takımı da madalya için ilk kez 29 Temmuz Pazartesi sahaya çıkacak. Türkiye dünya sıralamasında Brezilya ve İtalya’nın ardından üçüncü sırada yer alıyor.

Melissa Vargas, Ebrar Karakurt ve Zehra Güneş’in de yer aldığı 13 kişilik kadro, aynı zamanda Türkiye'nin, Paris Olimpiyatları'nda bir spor dalında yarışacak en kalabalık sporcu grubu.

Boksta 50 kg’da Olimpiyat gümüş madalyası olan Buse Naz Çakıroğlu 1 Ağustos’ta ringe çıkacak.

Tokyo’da güreşte bronz madalya alan Yasemin Adar ise Kadınlar 76 kg’da 10 Ağustos’ta minderdeki yerini alacak.

1 Ağustos’taki yürüyüş yarışı ile başlayacak atletizmde Türkiye'nin 10 sporcusu yarışacak. Stadyum müsabakaları ise 2 Ağustos’ta başlayacak.

Cirit atmada Tokyo’da dördüncü olan Eda Tuğsuz, 7 Ağustos’ta Paris Olimpiyat Stadyumu’na çıkıyor.

Türkiye kafilesinin en genç sporcusu 16 yaşındaki Kuzey Tunceli, 800 metre serbestte 29 Temmuz’da yarışacak.

Türkiye adına yarışacak sporcuların müsabakalarının.

Türkiye, katılım sayısında son üç olimpiyatın gerisinde kaldı.

Paris 2024'te 32 spor dalında 10 binden fazla sporcu yarışacak.