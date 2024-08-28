Paris'te 17. Paralimpik Oyunları Başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Spor
BBC

Paris'te 17. Paralimpik Oyunları Başlıyor

Paris\'te 17. Paralimpik Oyunları Başlıyor

17. Paralimpik Oyunları, Paris'te düzenlenecek açılış töreniyle başlıyor. Türk sporcular da madalya için mücadele edecek.

28.08.2024 13:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

17. Paralimpik Oyunları bu akşam Fransa'nın başkenti Paris'te yapılacak açılış töreniyle başlayacak. Engelli sporcuların olimpiyatının açılış töreni, 2024 Yaz Olimpiyatları gibi ilk kez stadyum dışında Concorde Meydanı'nda yapılacak. Tören, TSİ 21.00'de başlayacak.

Açılış töreninde Türk bayrağını, paralimpik madalyalı milli sporcular yüzücü Sevilay Öztürk ile tekvandocu Mahmut Bozteke taşıyacak.

İlk müsabakalar yarın yapılacak, oyunlar 8 Eylül'e kadar devam edecek.

Dünyanın dört bir yanından 4 binden fazla bedensel engelli, görme engelli ve özel sporcu oyunlarda madalya için mücadele edecek.

Organizasyonda 18 tesiste ve 22 branşta yapılacak yarışlarda 542 madalya dağıtılacak.

Tesislerin 16'sı kısa süre önce 2024 Yaz Olimpiyatları'nda da kullanıldı.

Türkiye, tarihinde 8. kez yer alacağı oyunlara rekor sporcuyla katılıyor.

15 branşta 48'i kadın, 46'sı erkek, 94 sporcu Türkiye'yi temsil edecek.

9 branşta 38 madalya

Türkiye, paralimpik oyunlarında bugüne kadar 9 farklı branşta 8'i altın, 10'u gümüş, 20'si bronz 38 madalya kazandı.

Milli sporcular masa tenisinde 10, judoda 6, atıcılık, halter ve okçulukta 5'er, golbolde 3, tekvandoda 2, atletizm ve yüzmede birer madalya aldı.

Paralimpik oyunlarda Türkiye'nin en başarılı temsilcileri ikişer altın madalyayla milli para masa tenisçi Abdullah Öztürk, milli para halterci Nazmiye Muslu Muratlı ile Golbol Kadın Milli Takım oldu.

Türkiye'nin daha önce Paralimpik Oyunları'nda kazandığı madalyalar

Kaynak: BBC

Paris, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Paris'te 17. Paralimpik Oyunları Başlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

BBC

15:02 Türkiye’nin normalleşmek için Suriye’ye 4 şartı var Türkiye'nin normalleşmek için Suriye'ye 4 şartı var
14:35 İsrailli rehinelerin aileleri gemileri yaktı Gazze’ye gitmek için yola çıktılar İsrailli rehinelerin aileleri gemileri yaktı! Gazze'ye gitmek için yola çıktılar
14:17 Taksici, aracına aldığı hemşireyi böyle taciz etti Taksici, aracına aldığı hemşireyi böyle taciz etti
12:16 Diyarbakır’da kaybolan Narin için arama çalışmaları sürüyor Diyarbakır'da kaybolan Narin için arama çalışmaları sürüyor
10:18 Türkiye’nin 2023 gelir vergisi rekortmeni Selçuk Bayraktar oldu İkinci sırada ise Haluk Bayraktar var Türkiye'nin 2023 gelir vergisi rekortmeni Selçuk Bayraktar oldu! İkinci sırada ise Haluk Bayraktar var
22:56 Galatasaray, maçın ilk saniyelerinde penaltı bekledi Hakem oralı bile olmadı Galatasaray, maçın ilk saniyelerinde penaltı bekledi! Hakem oralı bile olmadı
22:27 Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe’ye gözyaşlarıyla veda etti Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe'ye gözyaşlarıyla veda etti
22:01 50 yıllık binada facia Evinde oturan genç kız, bir anda kendini alt katta buldu 50 yıllık binada facia! Evinde oturan genç kız, bir anda kendini alt katta buldu
21:59 Cezaevinden izinli çıkan adam oğlu tarafından öldürüldü Cezaevinden izinli çıkan adam oğlu tarafından öldürüldü
21:49 İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu ameliyat oldu İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu ameliyat oldu
21:42 Bu saygısızlığı yapan da ünlü bir isim Cihat Tamer’in acı gününde selfi derdine düştü Bu saygısızlığı yapan da ünlü bir isim! Cihat Tamer'in acı gününde selfi derdine düştü
21:39 Ferdi Kadıoğlu resmen Brighton’da İşte Fenerbahçe’ye kazandırdığı para Ferdi Kadıoğlu resmen Brighton'da! İşte Fenerbahçe'ye kazandırdığı para
21:24 Tekvando Şampiyonası’nda skandal görüntüler Sözde antrenör, 13 yaşındaki sporcusunu tokatladı Tekvando Şampiyonası'nda skandal görüntüler! Sözde antrenör, 13 yaşındaki sporcusunu tokatladı
21:15 Görüntüler İngiltere’den Brighton’a transfer olan Ferdi Kadıoğlu, taraftarları selamladı Görüntüler İngiltere'den! Brighton'a transfer olan Ferdi Kadıoğlu, taraftarları selamladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.08.2024 15:19:35. #1.11#
SON DAKİKA: Paris'te 17. Paralimpik Oyunları Başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement