Parkta düzenlenen ücretsiz yoga etkinliği yoğun ilgi gördü - Son Dakika
Üye Girişi

Parkta düzenlenen ücretsiz yoga etkinliği yoğun ilgi gördü

22.05.2022 13:42
Parkta düzenlenen ücretsiz yoga etkinliği yoğun ilgi gördü

Eskişehir'de bulunan Kanlıkavak Parkı'nda ücretsiz olarak düzenlenen yoga etkinliği, spor yapmak isteyenler tarafından yoğun ilgi gördü.

Eskişehir'de bulunan Kanlıkavak Parkı'nda ücretsiz olarak düzenlenen yoga etkinliği, spor yapmak isteyenler tarafından yoğun ilgi gördü.

Eskişehirlilerin açık havalarda en çok tercih ettiği alanlardan olan Kanlıkavak Park'ında, ücretsiz olarak yoga etkinliği düzenlendi. Özellikle kadınlar tarafından yoğun ilgi ile karşılanan etkinlik, sabah saatlerinde parkta yürüyüş yapanların da dikkatini çekti. Önümüzdeki süreçte açık hava faaliyetlerini daha fazla arttırmak istediğini belirten pilates eğitmeni Belinay Değirmenci, karşılaştığı ilgiden dolayı mutluluk duyduğunu dile getirdi.

"Spor ile doğa bütünleştiğinde, müthiş bir enerji meydana çıkıyor"

Açık havada yapılan etkinliklere önümüzdeki süreçte de devam edeceğini söyleyen Değirmenci, "Bu etkinliği geçen sene de yapmıştık ve bundan çok daha da talep görmüştü. Spor ile doğa bütünleştiğinde, müthiş bir enerji meydana çıkıyor. Topluluktaki insanlardan da bu şekilde güzel dönütler ve mesajlar almak, beni ayrıca motive ediyor. Elimden geldiğince bunun gibi çalışmalar yapacağım ve yakın zaman da tekrardan açık alanda hit cardio programı düzenlemeyi düşünüyorum" dedi. - ESKİŞEHİR

YORUMLAR
500
Zelenski'den dünyaya uyarı: Rusya nedeniyle enerji krizinden sonraki ikinci kriz gıda krizi olacak Zelenski'den dünyaya uyarı: Rusya nedeniyle enerji krizinden sonraki ikinci kriz gıda krizi olacak Kablo hırsızları önce fotokapana sonra jandarmaya yakalandı Kablo hırsızları önce fotokapana sonra jandarmaya yakalandı
Kaynak: İHA

Eskişehir, Enerji, Yoga, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Parkta düzenlenen ücretsiz yoga etkinliği yoğun ilgi gördü - Son Dakika


Son Dakika
20:00 Premier Lig'de nefes kesen final! Manchester City 2-0 geriye düştüğü maçı 3-2 yenerek şampiyon oldu
19:35 İran Devrim Muhafızları Ordusu mensubu albay, düzenlenen suikast sonucu öldürüldü
19:21 Kulis iddiası: Kılıçdaroğlu, kendisiyle ilgili "Gönlümüzün adayı" cümlesini yasakladı
19:20 Futbol tarihinde görülmemiş anlar! Başkan, penaltı atılacakken sahaya girdi: Seçtiği penaltıcı golü kaçırdı
18:59 "Cinin yüzünü açtım" diyerek video çeken genç, izleyenleri hayrete düşürdü!
18:29 Bakan Çavuşoğlu, Tel Aviv'e gidiyor! 15 yılın ardından Türkiye'den İsrail'e Dışişleri Bakanı düzeyinde ilk ziyaret
18:06 Şampiyon Trabzonspor, kapanışı kötü yaptı! Sahadan 3 puanla ayrılan Başakşehir, Avrupa vizesini kaptı
17:52 Şov yapayım derken elini aslana kaptırdı! Olaya şahit olanlar büyük korku yaşadı
17:44 Bakan Koca'dan "maymun çiçeği virüsü" açıklaması: Bu hastalık pandemiye yol açmaz, virüse ülkemizde rastlanmamıştır
17:32 Okan Buruk'tan çok net Galatasaray sözleri: Doğru zamanın geldiğini düşünüyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2022 20:09:27. #1.12#
SON DAKİKA: Parkta düzenlenen ücretsiz yoga etkinliği yoğun ilgi gördü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement