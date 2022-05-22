Parkta düzenlenen ücretsiz yoga etkinliği yoğun ilgi gördü

Eskişehir'de bulunan Kanlıkavak Parkı'nda ücretsiz olarak düzenlenen yoga etkinliği, spor yapmak isteyenler tarafından yoğun ilgi gördü.

Eskişehirlilerin açık havalarda en çok tercih ettiği alanlardan olan Kanlıkavak Park'ında, ücretsiz olarak yoga etkinliği düzenlendi. Özellikle kadınlar tarafından yoğun ilgi ile karşılanan etkinlik, sabah saatlerinde parkta yürüyüş yapanların da dikkatini çekti. Önümüzdeki süreçte açık hava faaliyetlerini daha fazla arttırmak istediğini belirten pilates eğitmeni Belinay Değirmenci, karşılaştığı ilgiden dolayı mutluluk duyduğunu dile getirdi.

"Spor ile doğa bütünleştiğinde, müthiş bir enerji meydana çıkıyor"

Açık havada yapılan etkinliklere önümüzdeki süreçte de devam edeceğini söyleyen Değirmenci, "Bu etkinliği geçen sene de yapmıştık ve bundan çok daha da talep görmüştü. Spor ile doğa bütünleştiğinde, müthiş bir enerji meydana çıkıyor. Topluluktaki insanlardan da bu şekilde güzel dönütler ve mesajlar almak, beni ayrıca motive ediyor. Elimden geldiğince bunun gibi çalışmalar yapacağım ve yakın zaman da tekrardan açık alanda hit cardio programı düzenlemeyi düşünüyorum" dedi. - ESKİŞEHİR