İtalyan 1. Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Parma'da teknik direktörlük görevine Carlos Cuesta getirildi.
İtalyan kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, 29 yaşındaki İspanyol çalıştırıcıyla 30 Haziran 2027'ye kadar sözleşme imzaladığı belirtildi.
Arsenal'da 2020 yılından beri yardımcı antrenörlük yapan Carlos Cuesta, ilk teknik direktörlük deneyimini Parma'da yaşayacak.
Son Dakika › Spor › Parma'nın Yeni Teknik Direktörü Carlos Cuesta - Son Dakika
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