Partizan taraftarları, Obradovic'in ayrılığını antrenmanda protesto etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Partizan taraftarları, Obradovic'in ayrılığını antrenmanda protesto etti

Partizan taraftarları, Obradovic\'in ayrılığını antrenmanda protesto etti
30.11.2025 18:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sırbistan ekibi Partizan'ın taraftarları, takım antrenmanı sırasında salon önünde toplanarak başantrenör Zeljko Obradovic'in görevden ayrılmasını protesto etti.

Sırbistan ekibi Partizan'ın taraftarları, takım antrenmanı sırasında salon önünde toplanarak başantrenör Zeljko Obradovic'in görevden ayrılmasını protesto etti.

TARAFTARLAR SALONUN ÖNÜNDE TOPLANDI

Sırp basınında yer alan haberlere göre Obradovic'in takıma dönmesini isteyen çok sayıda Partizan taraftarı, ayrılık kararını protesto etmek amacıyla Belgrad Arena'nın önünde bir araya geldi. Salona girmeye çalışan bazı taraftarlar, polis ve güvenlik bariyerlerini aşarak taşkınlık çıkardı. Kulüp başkanı Ostoja Mijailovic aleyhinde tezahüratta bulunan taraftarlar, yönetim ya da teknik ekipten bir kişinin kendilerine açıklama yapmasını talep etti.

MARINKOVIC TARAFTARI SAKİNLEŞTİRMEYE ÇALIŞTI

Takım kaptanı Vanja Marinkovic, gerginliği azaltmak için taraftarların yanına giderek konuşma yapmak zorunda kaldı. Taraftarları sakinleştirmeye çalışan Marinkovic, "Kimin tarafında olduğumuzu biliyorsunuz. Hepimiz, her şeyden çok sevdiğimiz bu arma için buradayız. Obradovic ile konuştuk. Denedik ve hala deniyoruz ama bu konuda fazla bir etkimiz olmuyor. Daha fazla bir şeyler bildiğimizi düşünebilirsiniz ama bilmiyoruz. En önemlisi, sahada her şeyimizi vermeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Obradovic'in takımdan ayrılmasının "Partizan'ın sonu" olacağını savunan taraftarlar ise durumun değişmemesi halinde 4 Aralık Perşembe günü Avrupa Ligi'nde Almanya ekibi Bayern Münih ile Belgrad'da yapılacak maçın oynanmasını engelleyeceklerini öne sürdüler. Yaklaşık iki saat süren gerginlik sırasında antrenman iptal edildi ve basketbolcularla teknik ekip salondan ayrıldı.

Kaynak: AA

Zeljko Obradovic, Basketbol, Partizan, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Partizan taraftarları, Obradovic'in ayrılığını antrenmanda protesto etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hükümetten sürpriz asgari ücret kararı Pazarlığın başlayacağı rakam da belli gibi Hükümetten sürpriz asgari ücret kararı! Pazarlığın başlayacağı rakam da belli gibi
Papa, Sultanahmet Camii’nde “Ayakkabı“ detayı dikkat çekti Papa, Sultanahmet Camii'nde! "Ayakkabı" detayı dikkat çekti
Bir zamanlar Süper Lig’i sallayan takım maça çıkamayacak hale geldi: Oyuncumuz yok Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takım maça çıkamayacak hale geldi: Oyuncumuz yok
Karadeniz’de patlama yaşanan gemilerle ilgili resmi açıklama: İlk bilgi dışarıdan müdahale olduğu yönünde Karadeniz'de patlama yaşanan gemilerle ilgili resmi açıklama: İlk bilgi dışarıdan müdahale olduğu yönünde
Sarı kodla uyarılan kentte denizle kara birleşti, tarihi çarşı göle döndü Sarı kodla uyarılan kentte denizle kara birleşti, tarihi çarşı göle döndü
26 yıllık öğretmenin hayatını karartan hata Ailesi terk etti, çocuk gibi ağladı 26 yıllık öğretmenin hayatını karartan hata! Ailesi terk etti, çocuk gibi ağladı

17:54
Volkan Demirel’in hedefinde Galatasaray’ın iki yıldızı birden var
Volkan Demirel'in hedefinde Galatasaray'ın iki yıldızı birden var
17:20
İtalya’da tüm manşetler Kenan Yıldız
İtalya'da tüm manşetler Kenan Yıldız
17:09
Kara kış İstanbul’a geliyor Tarih verildi, lapa lapa kar yapacak
Kara kış İstanbul'a geliyor! Tarih verildi, lapa lapa kar yapacak
17:00
Ne altın ne dolar İslam Memiş’ten 2026’nın yatırım şampiyonu tahmini
Ne altın ne dolar! İslam Memiş'ten 2026'nın yatırım şampiyonu tahmini
15:49
Papa 14. Leo, Lübnan’a gitmek üzere Türkiye’den ayrıldı
Papa 14. Leo, Lübnan'a gitmek üzere Türkiye'den ayrıldı
14:29
AK Partili Tayyar’dan olay iddia: Öcalan ’Süreç başarılı olmazsa Bahçeli’ye darbe yapılacak’ dedi
AK Partili Tayyar'dan olay iddia: Öcalan 'Süreç başarılı olmazsa Bahçeli'ye darbe yapılacak' dedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.11.2025 18:03:16. #.0.4#
SON DAKİKA: Partizan taraftarları, Obradovic'in ayrılığını antrenmanda protesto etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.