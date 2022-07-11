Paul Pogba, yeniden Juventus'ta - Son Dakika
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Paul Pogba, yeniden Juventus'ta

11.07.2022 12:55
Paul Pogba, yeniden Juventus'ta

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Juventus, Fransız orta saha oyuncusu Paul Pogba'yı kadrosuna kattığını bildirdi.

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Juventus, Fransız orta saha oyuncusu Paul Pogba'yı kadrosuna kattığını bildirdi.

Siyah-beyazlı kulüp, 29 yaşındaki Fransız oyuncunun transferini, "Paul Pogba geri döndü" şeklinde duyurdu.

Kulüp, Pogba ile 30 Haziran 2026 tarihine kadar sürecek bir sözleşme yapıldığını ve Fransız oyuncunun 10 numaralı formayı giyeceğini açıkladı.

Juventus'un açıklamasında, "Paul, Torino'ya geri döndü. Gençken ayrıldı, yetişkin bir adam ve şampiyon olarak döndü ama değişmeyen bir şey var o da kulüp tarihinin unutulmaz sayfalarını bir kez daha beraber yazma arzusu." ifadeleri yer aldı.

Pogba, 2012-2016 yıllarında Juventus forması giymiş ve bu sürede 4 Serie A şampiyonluğu, 2 İtalya Kupası ve 3 de İtalya Süper Kupası sevinci yaşamıştı.

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Kaynak: AA

İtalya Serie A, Paul Pogba, Juventus, İtalya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Paul Pogba, yeniden Juventus'ta - Son Dakika

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