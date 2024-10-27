Paulo Dybala, Süper Lig devine geliyor - Son Dakika
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Spor

Paulo Dybala, Süper Lig devine geliyor

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Ara transfer döneminde kadrosunu takviye yapmak isteyen Fenerbahçe, Roma ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Arjantinli yıldız Paulo Dybala'yı kadrosuna katmak için harekete geçti. Sarı-lacivertlilerin sportif direktörü Mario Branco 21 Kasım'da İtalyan ekibiyle masaya oturacak. Henüz sözleşmesi uzatılmayan Dybala'nın takımdan ayrılma ihtimali yüksek.

27.10.2024 18:38
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İtalyan ekibi Roma'da forma giyen Arjantinli yıldız Paulo Dybala'nın geleceğiyle ilgili İtalya'dan sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

FENERBAHÇE İSTİYOR

Roma yerel basınındaki habere göre; Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, Paulo Dybala'yı kadrosuna katmak istiyor ve bunun için Roma ile bir görüşme gerçekleştirecek.

BRANCO 21 KASIM'DA GÖRÜŞECEK

Haberde; "Türk kulübünün sportif direktörü Mario Branco, olası müzakereler hakkında konuşmak üzere 21 Kasım'da Roma teknik heyet sorumslusu Florent Ghisolfi'yle buluşacak. Önümüzdeki haftalarda oyuncunun geleceği hakkında bazı gelişmeler olabilir" ifadeleri kullanıldı.

SEZON SONUNDA SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

İtalyan ekibiyle haziran 2025'te sözleşmesi bitecek olan Arjantli yıldız, henüz sözleşme uzatmadı. Fenebahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho tarafından Roma'ya transfer edilen Dybala'nın Serie A ekibinden ayrılma ihtimali çok yüksek. Roma'da bu sezon 9 maça çıkan ve sadece 1 gol atabilen 30 yaşındaki futbolcu, sadece 456 dakika sahada kalabildi.

Paulo Dybala, Süper Lig devine geliyor

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Son Dakika Spor Paulo Dybala, Süper Lig devine geliyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Türk:
    OE hem de en büyük OE saksofoncuferat yine koççbaşşağı almış :D:D:D:D 56 11 Yanıtla
  • Türk:
    OE saksofoncuferatkucakta salıncakta sahiplerine itaat ediyor... Rezil herif... :D:D:D:D Gurur duyuyorum iyi ki Galatasaraylıyım. Tek başına tek BÜYÜK GALATASARAY! Kişilerin değil, kültürün takımı! 45 21 Yanıtla
    Akseakilic:
    kimin takımı olduğunuz pensilvanyaya kacanlarinizdan belli oluyor 0 0
    Ferhat Eser:
    Aneni sevsinler 0 0
  • Türk:
    OE saksofoncuferat yine annnsne müşteri buldu iyisin iyi :D:D:D:Dd 53 10 Yanıtla
  • ferhat eser:
    sarı kırmızılı oğlanların koca adayları şimdiden netleşiyor immobileyle rafaya ortak çıktı yine 26 31 Yanıtla
    Ali Riza Cevahir:
    ferhat lalesi başkanınnızın basuru azmış git kremlede yarın fazla acı çekmesin kremden az bişeyde kendine ayır sana burdaki tüm yorum yapanlar sokacak lazım olur 0 0
  • sudem meliss:
    Yarın Akşam Ağlayacaksın ferat Dingili 34 13 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    8TAŞ IN YETERINCE KOCASI VAR DUNYA YILDIZI OSIMEN DUNYA YILDIZI SİCARDİ 8TAŞ IN YILDIZLARI DA CIRT IMMOBLAYZIR, RAFADAN SILVAYMIS, BEDAVA YILDIZ BABANIZ GALATASARAY KOCANIZ GALATASARAY KOCANIZ TALAT PAŞA 24 16 Yanıtla
  • ferhat eser:
    turk senin eline yaprak verdim oyalan oe 12 15 Yanıtla
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