Paulo Dybala, Süper Lig devine geliyor

Spor

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İtalyan ekibi Roma'da forma giyen Arjantinli yıldız Paulo Dybala'nın geleceğiyle ilgili İtalya'dan sürpriz bir iddia ortaya atıldı.

FENERBAHÇE İSTİYOR

Roma yerel basınındaki habere göre; Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, Paulo Dybala'yı kadrosuna katmak istiyor ve bunun için Roma ile bir görüşme gerçekleştirecek.

BRANCO 21 KASIM'DA GÖRÜŞECEK

Haberde; "Türk kulübünün sportif direktörü Mario Branco, olası müzakereler hakkında konuşmak üzere 21 Kasım'da Roma teknik heyet sorumslusu Florent Ghisolfi'yle buluşacak. Önümüzdeki haftalarda oyuncunun geleceği hakkında bazı gelişmeler olabilir" ifadeleri kullanıldı.

SEZON SONUNDA SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

İtalyan ekibiyle haziran 2025'te sözleşmesi bitecek olan Arjantli yıldız, henüz sözleşme uzatmadı. Fenebahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho tarafından Roma'ya transfer edilen Dybala'nın Serie A ekibinden ayrılma ihtimali çok yüksek. Roma'da bu sezon 9 maça çıkan ve sadece 1 gol atabilen 30 yaşındaki futbolcu, sadece 456 dakika sahada kalabildi.