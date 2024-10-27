İtalyan ekibi Roma'da forma giyen Arjantinli yıldız Paulo Dybala'nın geleceğiyle ilgili İtalya'dan sürpriz bir iddia ortaya atıldı.
Roma yerel basınındaki habere göre; Ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, Paulo Dybala'yı kadrosuna katmak istiyor ve bunun için Roma ile bir görüşme gerçekleştirecek.
Haberde; "Türk kulübünün sportif direktörü Mario Branco, olası müzakereler hakkında konuşmak üzere 21 Kasım'da Roma teknik heyet sorumslusu Florent Ghisolfi'yle buluşacak. Önümüzdeki haftalarda oyuncunun geleceği hakkında bazı gelişmeler olabilir" ifadeleri kullanıldı.
İtalyan ekibiyle haziran 2025'te sözleşmesi bitecek olan Arjantli yıldız, henüz sözleşme uzatmadı. Fenebahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho tarafından Roma'ya transfer edilen Dybala'nın Serie A ekibinden ayrılma ihtimali çok yüksek. Roma'da bu sezon 9 maça çıkan ve sadece 1 gol atabilen 30 yaşındaki futbolcu, sadece 456 dakika sahada kalabildi.
Son Dakika › Spor › Paulo Dybala, Süper Lig devine geliyor - Son Dakika
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