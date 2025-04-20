Pazarspor 1923 Mehmet Kemal Paşaspor'u Yendi - Son Dakika
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Pazarspor 1923 Mehmet Kemal Paşaspor'u Yendi

Pazarspor 1923 Mehmet Kemal Paşaspor\'u Yendi

TFF 3. Lig'de Pazarspor, 1923 Mustafa Kemal Paşaspor'u 2-1 mağlup etti. Goller: Mustafa Sol, Erhan Şengül.

20.04.2025 17:41
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TFF 3. Lig'in 29. haftasında Pazarspor sahasında karşılaştığı 1923 Mustafa Kemal Paşaspor'u 2-1 mağlup etti.

Hakemler: Levent Gümüşdere, Yılmaz Kozak, Abdullah Özcan

Pazarspor: Salih Şenbaş, Bekir Mustafa Meral, Furkan Yılgın, Aras Aydın (Ali Alperen Erdoğan dk. 64), Emre Akgün, Erhan Şengül, Yavuz Alemdar (Ege Vatansever dk. 90), Mustafa Diler (Emirhan Atilla dk 9 0+4), Göktuğ Yılmaz (Hakan Selim Yıldız dk. 63), Onur Civelek, Mustafa Sol

1923 Mustafa Kemal Paşaspor: Mertcan Babat, Alper Kadir Duruk, Berkehan Biçer, Ömer Şahbaş, Doğanay Kılıç, Ökkeş Karaoğlu, Furkan Özdemir (Berat Badak dk. 82), Muhammed Emin Bektaş, Erkan Şentürk (Azat Çakardk. 82), İbrahim Demir (Erdal Kaya dk. 46), Talha Yünkuş

Goller: Mustafa Sol (dk. 45+3 pen.), Erhan Şengül (dk. 78) (Pazarspor), Muhammed Emin Bektaş (dk. 29) (1923 Mustafa Kemal Paşaspor)

Sarı kartlar: Dursun Miraç Vural, Erhan Şengül (Pazarspor) Mertcan Balat, Doğanay Kılıç, Berkehan Biçer, Ömer Şahbaş, Alper Kadir Duruk (1923 Mustafa Kemal Paşaspor) - RİZE

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Kaynak: İHA

Mustafa Sol, Pazarspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Pazarspor 1923 Mehmet Kemal Paşaspor'u Yendi - Son Dakika

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