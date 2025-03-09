Pazarspor, Alanya\'ya 1-0 Yenildi

TFF 3. Lig 3. Grup 23. haftasında Pazarspor sahasında karşılaştığı Alanya 1221 FSK'ya 1-0 mağlup oldu.
Hakemler: Sefa Yılmaz, Mert Öztürk, Ömer Okumuş
Pazarspor: Salih Şenbaş, Bekir Mustafa Meral, Furkan Yılgın, Aras Aydın, Emre Akgün, Erhan Şengül (Hakan Selim Yıldız dk. 82), Ali Alperen Çelik (Ali Alperen Erdoğan dk. 46), Emre Kalkan (Hacı Şükrü Çiçek dk. 46), Göktuğ Yılmaz (Yavuz Alemdar dk. 63), Onur Civelek (Emirhan Atilla dk. 82), Mustafa Sol
Alanya 1221 FSK: Melih Akyüz, Harun Kaya, Burak Karapınar, Alper Demir, Emre Toptan, Alhan Kurtoğlu, Ali Berke Timurcioğlu (Gökhan Kayran dk. 90+6), Hasan Yurtseven, Oğuzhan Özleşen (Uğurcan İkikardeş dk. 90), Ozan Karabacak, Burak Aydın (Ali Yiğit Özten dk. 85)
Gol: Burak Aydın (dk. 45+1) (Alanya 1221 FSK)
Sarı kartlar: Furkan Yılgın, Emirhan Atilla (Pazarspor), Harun Kaya, Ali Berke Timurcioğlu, Emre Toptan (Alanya 1221 FSK) - RİZE
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