TFF 3. Lig 21. hafta erteleme maçında Pazarspor, sahasında Aliağa Futbol Kulübü'ne 1-0 mağlup oldu.
Hakemler: Ali Rıza Altunbakır, N. Atakan Ataseven, Burak Savaş
Pazarspor: Salih Şenbaş, Bekir Mustafa Meral, Furkan Yılgın, Aras Aydın, Emre Akgün, Erhan Şengül (Ege Vatansever dk. 89), Hacı Şükrü Çiçek (Yavuz Alemdar dk. 71), Ali Alperen Çelik, Mustafa Diler, Onur Civelek (Hakan Selim Yıldıza dk. 83), Mustafa Sol (Emirhan Atilla dk. 90)
Teknik Direktör: Ramazan Öztürk
Aliağa FK: Ahmet Pekgöz, Kerem Paykoç, Adnan Demir, Hakan Demir (Berk Ali Nizam dk. 83), Muhammed Şahingöz, Oğuzhan Yıldırım, Berke Bıyık (Mehmet Uysal dk. 71), Ahmet Uzun, Hasan Çelik, Malik Karaahmet (Mustafa Saymak dk. 70), Mehmet Fuat Gölbaşı
Teknik Direktör: Polat Çetin
Gol: Berk Ali Nizam (dk. 90+5) (Aliağa FK)
Kırmızı kart: Emirhan Atilla (dk. 90+3) (Pazarspor)
Sarı kartlar: Musatfa Sol, Emirhan Atilla, Bekir Mustafa Meral, Ali Alperen Çelik (Pazarspor), Kerem Paykoç (Aliağa FK) - RİZE
Son Dakika › Spor › Pazarspor, Aliağa'ya 1-0 Yenildi - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?