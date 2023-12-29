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Pazarspor, Teknik Direktör Kadir Kar ile Yollarını Ayırdı - Son Dakika
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Pazarspor, Teknik Direktör Kadir Kar ile Yollarını Ayırdı

TFF 3. Lig takımlarından Pazarspor, teknik direktör Kadir Kar ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Kulüp tarafından yapılan açıklamada, Kadir Kar'a verdiği hizmetler için teşekkür edildi ve gelecekteki kariyerinde başarılar dildi.

Pazarspor, Teknik Direktör Kadir Kar ile Yollarını Ayırdı
29.12.2023 - 18:09,  Güncelleme: 18:10
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TFF 3. Lig ekiplerden Pazarspor, teknik direktör Kadir Kar ile yollarını ayırdı.

Mavi-beyazlılar, ligin ilk yarısının tamamlamasıyla beraber teknik direktör Kar ile karşılıklı olarak anlaşılarak yollarını ayırdı. Pazarspor Kulübü'nden yapılan yazılı açıklamada, "2023/24 sezonunun başından bu yana profesyonel takımımızın teknik direktörlük görevini yürüten Kadir Kar ile ilk yarı sonu yaptığımız değerlendirmeler ve beklentilerimiz sonucunda karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Kadir Kar hocamıza, kulübümüze ve takımımıza vermiş olduğu değerli hizmetler ve getirdiği seviye için teşekkür eder, sonraki kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi. - RİZE

Kaynak: İHA
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