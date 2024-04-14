Pazarspor, Turgutluspor\'u 2-0 mağlup etti

TFF 3. Lig 2. Grup 28. haftasında Pazarspor sahasında karşılaştığı Turgutluspor'u 2-0 mağlup etti.
Hakemler: Abdülselam Koçak, Ahmet Kotan, Erdoğan Sertan Akman
Pazarspor: Halil Kaşlı, Enes Salih Çavdar, Emre Turan, Göktuğ Yılmaz (Atakan Hacıoğlu dk. 90), Yavuz Alemdar, Batuhan Tunçay, Ahmet Can Arık ( Kemal Emirhan Aydın dk. 89), Efe Taylan Altunkara (Alperen Aşkın Erol dk. 90+1), Emircan Bayrakdar (Fatih Cin dk. 89), Furkan Mızrak, Mustafa Apardı (Remzi Kolcuoğlu dk. 70)
Turgutluspor: Zekeriya Topayan, Mustafa Köroğlu (Ekrem Okkay dk. 75), Halilcan Doğan, Mert Denizli, Emre Çölgeçen (Ayhan İmir dk. 89), Alperen Aydın, Mert Önal (Ozan Resuloğlu dk. 46), Uğur Kurt (Berkant Kanık dk. 82), Mustafa Yılmaz, Berkay Sezer (Özgür Ortaç dk. 46), Noyan Öz
Goller: Ahmet Can Arık (dk. 37), Remzi Kolcuoğlu (dk. 88) (Pazarspor)
Kırmızı kart: Halilcan Doğan (dk. 61) (Turgutluspor)
Sarı kart: Emircan Bakrakdar (Pazarspor) - RİZE
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