Pazarspor ve Karabük İdmanyurdu 2-2 Berabere Kaldı - Son Dakika
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Pazarspor ve Karabük İdmanyurdu 2-2 Berabere Kaldı

Pazarspor ve Karabük İdmanyurdu 2-2 Berabere Kaldı

TFF 3. Lig 3. Grup 5. hafta maçında Pazarspor, Karabük İdmanyurdu ile 2-2 sona erdi.

05.10.2024 17:39
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TFF 3. Lig 3. Grup 5. hafta maçında Pazarspor, sahasında karşılaştığı Karabük İdmanyurdu ile 2-2 berabere kaldı.

Hakemler: Ertuğrul Kösterelioğlu, İlyas Samet Yelen, Fatih Etirli

Pazarspor: Salih Şenbaş, Furkan Yılgın, Erhan Şengül, Haci Şükrü Çiçek (Fatih Ateş dk.67) Göktuğ Yılmaz (Ali Alperen Çelik dk. 81) Yavuz Alemdar, Ali Ekber Öz, Berkan Biçer, Sefa Tunç, Emre Akgün, Mustafa Sol (Yusuf Mutlu dk. 89)

Teknik Direktör: Ramazan Öztürk

Karabük İdmanyurdu: Berat Çelebi, Mustafa Kayabaşı, Sergen İlhan, Yusuf Akbulut (Kaan Erdoğan dk. 78) Serdar Eylik (Seyit Ali Kahya dk.89) Tolga Mert Aslan, Rasimcan Değirmenci, Ahmet Enes Karataş (Ege Okka dk. 90+2), Kerem Yorulmaz, Sefa Aksoy, Eray Uysal

Teknik Direktör: Ersin Büyüktepe

Goller: Mustafa Sol (dk. 44 ve 68) (Pazarspor), Sefa Aksoy (dk. 42), Serdar Eylik (dk. 61) (Karabük İdmanyurdu)

Sarı kartlar: Erhan Şengül, Hacı Şükrü Çiçek, Sefa Tunç, Berkehan Biçer, Salih Şenbaş (Pazarspor) Mustafa Kayabaşı, Rasimcan Değirmenci, Sefa Aksoy (Karabük İdmanyurdu) - RİZE

Kaynak: İHA

Serdar Eylik, Mustafa Sol, Pazarspor, Karabük, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Pazarspor ve Karabük İdmanyurdu 2-2 Berabere Kaldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Pazarspor ve Karabük İdmanyurdu 2-2 Berabere Kaldı - Son Dakika
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