Pazaryeri'nde Spor Tesisleri Artıyor
Pazaryeri'nde Spor Tesisleri Artıyor

Pazaryeri\'nde Spor Tesisleri Artıyor
06.03.2026 09:40
Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde gençler ve kadınlar için 3 yeni spor tesisi inşa edilecek.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde gençlerin ve kadınların spor yapma imkanlarını artırmak amacıyla 3 tesisinin yapılacağı bildirildi.

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Ankara'da gerçekleştirdiği temasların ardından ilçeye yönelik spor yatırımlarına ilişkin açıklamada bulundu.

Tekin, ilçede gençlerin ve kadınların spor yapabileceği yeni alanların kazandırılacağını belirterek, mevcut Gençlik Merkezi bahçesine kadınlara yönelik modern bir kadın spor merkezinin yapılacağını ifade etti.

İlçeye 2 basketbol ve voleybol sahasının kazandırılacağını aktaran Tekin, Doğanlar TOKİ bölgesine de bir halı saha inşa edileceğini kaydetti.

Spor yatırımlarının gençlerin sağlıklı bir yaşam sürmesi açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan Tekin, "Gençlerimizin kötü alışkanlıklardan uzak durması, sağlıklı ve aktif bir yaşam sürmesi için spor alanlarını artırmak büyük önem taşıyor. Pazaryeri'mizde hem gençlerimizin hem de kadınlarımızın rahatlıkla spor yapabileceği yeni tesisleri ilçemize kazandıracak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Zekiye Tekin, Basketbol, Pazaryeri, Voleybol, Bilecik, Spor

Son Dakika Spor Pazaryeri'nde Spor Tesisleri Artıyor - Son Dakika

