Pehlivanlar, Helvacı'da er meydanına indi - Son Dakika
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Pehlivanlar, Helvacı'da er meydanına indi

23.05.2022 10:01
Pehlivanlar, Helvacı'da er meydanına indi

Aliağa Belediyesi'nin bu yıl 16. kez düzenlediği Geleneksel Helvacı Er Meydanı Yağlı Pehlivan Güreşleri, nefes kesen müsabakalara sahne oldu.

Aliağa Belediyesi'nin bu yıl 16. kez düzenlediği Geleneksel Helvacı Er Meydanı Yağlı Pehlivan Güreşleri, nefes kesen müsabakalara sahne oldu. Davulundan zurnasına; peşrevinden cazgırına; okunan manilerinden pehlivanların kıran kırana mücadelesine kadar ata sporu yağlı güreşin her türlü güzelliği Aliağa'da yaşatıldı.

Ege'nin Kırkpınar'ı olarak bilinen Helvacı Er Meydanı Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde 700'ü aşkın pehlivan er meydanına indi. Tören alanına getirilen koç, güreş ağasını belirlemek için açık artırmaya çıkarıldı. Açık artırma sonunda Aliağa Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi ve Aliağa Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Salih Yiğitalp, 16. Geleneksel Helvacı Yağlı Güreşleri'nin ağası oldu. Geleneksel Helvacı Er Meydanı Yağlı Pehlivan Güreşleri, Kur-an'ı Kerim tilaveti ile başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Helvacı Spor Kulübü Halk Oyunları ekibinin gösterileri, izleyenlerin beğenisini topladı. Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, başpehlivanlık mücadeleleri öncesinde güreş alanında güreşseverleri selamladı. Başkan Serkan Acar, "Ata sporumuzu yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak üzere yürüdüğümüz bu yolda geleneksel olarak 16'ncısını düzenlediğimiz güreşlerimizde birbirinden değerli güreşçilerimiz aramızda yer alıyor" dedi.

13 kategoride gerçekleşen mücadeleler seyircilerden alkış topladı

Türkiye'nin en değerli cazgırlarından Şerif Ali'nin sunumuyla şölen havasında geçen organizasyonda Minik 1, Minik 2, Teşvik 1, Teşvik 2, Tozkopran, Ayak, Deste Küçük, Deste Büyük, Küçük Orta Küçük, Küçük Orta Büyük, Büyük Orta, Başaltı ve Baş kategorilerinde müsabakalar gerçekleştirildi. Her dalda büyük çekişmelerin yaşandığı güreşler, seyirciler tarafından alkış topladı.

Helvacı'nın başpehlivanı Osman Aynur oldu

Başpehlivanlık müsabakaları ise nefes kesen mücadelelere sahne oldu. Er meydanına inen ve güreş öncesinde katılımcıları selamlayan pehlivanlar, seyircilerden sık sık alkış aldı. Ali Gürbüz, İsmail Koç, İsmail Balaban, Osman Aynur, Orhan Okulu, Recep Kara, Şaban Yılmaz, Mehmet Yeşil Yeşil, Fatih Atlı gibi isimlerin kol bağladığı yağlı güreşler, akşam saatlerine kadar devam etti. Her dakikası heyecan veren başpehlivanlık mücadelelerinde rakiplerini tek tek yenen Osman Aynur ve İsmail Koç, finale isimlerini yazdıran pehlivanlar oldu. Finalde İsmail Koç'u mağlup eden Osman Aynur, Geleneksel Helvacı Er Meydanı Yağlı Pehlivan Güreşleri'nin başpehlivanı oldu. Osman Aynur, birincilik madalyasını ve altın kemer ödülünü Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar'ın elinden aldı. Başaltı müsabakasında ise Yiğit Yılmaz'ı mağlup eden Necip Al başaltı birincisi oldu.

Türkiye'nin birçok yerinden güreşseverin katıldığı ve ilgiyle izlediği müsabakaları Aliağa Kaymakamı Ömer Karaman, Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, Türkiye Güreş Federasyonu Asbaşkanı Ahmet Taşçı, Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, MHP Aliağa İlçe Başkanı Nuray Aydemir, Aliağa İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Yusuf Can Gökgöz, Aliağa İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Balıkçıoğlu, belediye meclis üyeleri, siyasi partilerin yöneticileri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda vatandaş yakından takip etti. - İZMİR

Pehlivanlar, Helvacı'da er meydanına indi
Pehlivanlar, Helvacı'da er meydanına indi
Pehlivanlar, Helvacı'da er meydanına indi
Pehlivanlar, Helvacı'da er meydanına indi
Pehlivanlar, Helvacı'da er meydanına indi

YORUMLAR
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Bursa'nın Kırkpınarı 346. Kabulbaba güreşlerinde büyük heyecan Bursa'nın Kırkpınarı 346. Kabulbaba güreşlerinde büyük heyecan Edremit'te Başpehlivan Recep Kara oldu Edremit'te Başpehlivan Recep Kara oldu
Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Pehlivanlar, Helvacı'da er meydanına indi - Son Dakika


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