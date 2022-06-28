KIRKLARELİ - Pehlivanların antrenmanlarını Kırım Tatar ve Ahıska Türkü çocuklar da izledi - Son Dakika
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KIRKLARELİ - Pehlivanların antrenmanlarını Kırım Tatar ve Ahıska Türkü çocuklar da izledi

28.06.2022 15:05

Edirne'de bu yıl 661'incisi düzenlenecek yağlı güreşlerin olimpiyatı sayılan Kırkpınar öncesi Kırklarelili pehlivanlar son antrenmanına çıktı.

Edirne'de bu yıl 661'incisi düzenlenecek yağlı güreşlerin olimpiyatı sayılan Kırkpınar öncesi Kırklarelili pehlivanlar son antrenmanına çıktı.

Pehlivanlar, Kırklareli Atatürk Stadı'nda gerçekleştirdiği antrenmanda yağlanıp, teknik ve taktiklerini gözden geçirdi.

Kendi aralarında da güreşe tutuşan pehlivanlar, Kırkpınar'da kol bağlayacak olmanın heyecanı yaşıyor.

Antrenmanı Rusya - Ukrayna savaşı nedeniyle Türkiye'de misafir edilen Kırım Tatar ve Ahıska Türkü çocuklar da izledi.

Kırklareli Gençlik Spor İl Müdürlüğünde görevli güreş antrenörü Mehmet Akif Ersoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, pehlivanların Kırkpınar hazırlıklarını tamamladığını söyledi.

Kırkpınar'a 15 güreşçiyle katılacaklarını ifade eden Ersoy, olimpiyat niteliğindeki Kırkpınar'ın er meydanında pehlivanların güreş tutacağını kaydetti.

Kırklareli'ni en iyi şekilde temsil edeceklerini aktaran Ersoy, "Kırkpınar öncesi son yağlı güreş antrenmanımızı yapıyoruz. Bugüne kadar hazırlık amacıyla 5 güreş organizasyonuna katıldık. Sporcularımız da yeni, salgından sonra başladı. Aldığımız desteklerin hakkını verip Kırklareli'ni en güzel şekilde temsil etmeye çalışıyoruz. Kırkpınar'da yarın ve perşembe günü boy ayrımı yapılacak. Biz de Kırkpınar'a gidip kayıtlarımızı olacağız. Cuma günü de güreşler başlayacak inşallah." diye konuştu.

YORUMLAR
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Rizespor yeni sezonun antrenmanlarını günde çift antrenmanla sürdürüyor Rizespor yeni sezonun antrenmanlarını günde çift antrenmanla sürdürüyor 600 pehlivan er meydanında 600 pehlivan er meydanında
Kaynak: AA

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