Pekin'de FIBA Kıtalararası Kupa'da yarı final eşleşmeleri belli oldu

FIBA Kıtalararası Kupa yarı finallerinde RSSBTigers ile NBA G League United ve Rytas Vilnius ile de Boca Juniors karşılaşacak.

Çin'in başkenti Pekin'de düzenlenen 2026 Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) Kıtalararası Kupa'da grup aşaması tamamlandı ve yarı finalistler belli oldu.

A Grubu'nda Basketbol Şampiyonlar Ligi'nin son şampiyonu Rytas Vilnius ile Basketbol Afrika Ligi (BAL) şampiyonu RSSB Tigers ilk iki sırayı alarak yarı finale yükseldi. Çin Basketbol Birliği Ligi (CBA) şampiyonu Shanghai Sharksise turnuvaya grup aşamasında veda etti. B Grubu'nda ise Amerika Ulusal Basketbol Birliği'nin (NBA) gelişim ligi NBA G League oyuncularından oluşturulan NBA G League United ile BCL Amerika şampiyonu Boca Juniors ilk iki sırada yer alarak yarı final biletini aldı. Ev sahibi Beijing Royal Fighters grubu üçüncü sırada tamamladı.

Yarı finalde yarın RSSB Tigers ile NBA G League United ve Rytas Vilnius ile de Boca Juniors karşı karşıya gelecek. Turnuvanın finali 27 Eylül Pazar günü oynanacak.