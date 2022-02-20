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Pekin Kış Olimpiyatları, kapanış töreniyle sona erdi - Son Dakika

Pekin Kış Olimpiyatları, kapanış töreniyle sona erdi

20.02.2022 19:26
Pekin Kış Olimpiyatları, kapanış töreniyle sona erdi

Çin'de düzenlenen 2022 Kış Olimpiyatları, başkent Pekin'deki Ulusal Stadyumda yapılan kapanış töreniyle sona erdi.

Çin'de düzenlenen 2022 Kış Olimpiyatları, başkent Pekin'deki Ulusal Stadyumda yapılan kapanış töreniyle sona erdi.

Törende olimpiyat bayrağı, 2026 Kış Olimpiyatları'na ev sahipliği yapacak İtalya'nın Milano ve Cortina şehirlerine devredildi.

Olimpiyatların kapanış töreni, açılış töreninde olduğu gibi Çinli sinemacı Cang Yimou tarafından tasarlandı. Törende, olimpiyatlarda mücadele eden sporcuların yaşadıkları duygusal anlara odaklana görüntülere yer verildi.

Pekin merkezi, Yançing ilçesi ve komşu Hıbey eyaletinin Cangciakou şehrinde düzenlenen organizasyonda 4-20 Şubat tarihlerinde 15 dalda 91 ülkeden yaklaşın 2 bin 871 sporcu mücadele etti. Sporcuların üzüntü, keder, sevinç, gurur ve dayanışma anlarının yer aldığı görüntüler, izleyenlere olimpiyatlardaki anları yeniden yaşattı.

Törende olimpiyatlarda görev alan 27 bin gönüllü de unutulmadı. İzleticiler ve sporcular sahneye çıkan gönüllülerin temsilcilerine alkışlarla teşekkür etti.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi Başkanı Thomas Bach, törende yaptığı konuşmada, "Gerçekten olağanüstü bir organizasyon olan 2022 Pekin Kış Olimpiyatları küresel kış sporları için yeni bir dönemi başlattı." dedi.

Olimpiyat geleneğine uygun olarak, törende olimpiyat bayrağı gönderden indirilerek Pekin Belediye Başkanı Çın Cining tarafından, IOC Başkanı Bach'a, ondan da gelecek Kış Olimpiyatlarına ev sahipliği yapacak şehirler Milano ve Cortina'nın belediye başkanları Beppe Sala ve Gianpietro Ghedina'ya teslim edildi.

İtalya'nın bayrağı devralmasının ardından Milano ve Cortina Olimpiyatları'nı tanıtan bir film ile birlikte modern dans gösterisi sahnelendi. ???????

Açılış töreninde dev bir kar tanesinin ortasına yükseltilip yakılan olimpiyat meşalesi yere indirilip söndürülürken Pekin 2022 Kış Olimpiyatları'nın perdesi kapandı.

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Çin Halk Cumhuriyeti, Kış Olimpiyatları, Olimpiyat, Pekin, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Pekin Kış Olimpiyatları, kapanış töreniyle sona erdi - Son Dakika Spor


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