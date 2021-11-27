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Pelkas bavulunu topladı gidiyor - Son Dakika

Pelkas bavulunu topladı gidiyor

27.11.2021 16:30

Sezon başından bu yana Mesut Özil'le Pereira'nın arasını bulmaya çalışan Ali Koç, şimdi de Pelkas kriziyle uğraşıyor. Yunan futbolcu devre arasında ayrılmak için gemileri yaktı.

Fenerbahçe'de bir dert bitiyor bir dert başlıyor. Sarı-Lacivertliler'de bu sezon kangren haline gelen Mesut Özil sıkıntısı yeni çözüme kavuşmuşken şimdi de Pelkas sorunu çıktı.

Başkan Ali Koç'u tüketen bir kriz daha! Pelkas bavulunu topladı gidiyor

FİKİRLERİ DEĞİŞTİ

Son maçlarda yedek bekleyen Pelkas, Pereira'nın davranışlarından dolayı çok mutsuz. Konya maçında 43. dakikada oyundan alınan Pelkas, o maçtan bu yana kendisini toplayamadı.

Başkan Ali Koç'u tüketen bir kriz daha! Pelkas bavulunu topladı gidiyor

"BIRAKIN GİDEYİM"

Pelkas, kendisine gelen tekliflerin değerlendirmeye alınmasını istedi. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre Pelkas'ı Lyon ve Rus ekibi Dinamo Moskova istiyor.

Başkan Ali Koç'u tüketen bir kriz daha! Pelkas bavulunu topladı gidiyor

YER BULAMIYOR

Fenerbahçe'de hücuma yönelik orta saha oyuncularının fazla olması hocanın da işini zorlaştırıyor. Miha Zajc, İrfan Can, Mesut Özil, Mert Hakan, Sosa, altyapıdan kadroya dahil edilen Arda ve Muhammed de o bölgenin oyuncuları. Ayrıca Gustavo, Crespo da forma savaşı veriyor.

Pelkas bavulunu topladı gidiyor

Fenerbahçe, Mesut Özil, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Pelkas bavulunu topladı gidiyor - Son Dakika Spor


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