Penaltı kaçıran Fred'le ilgili inanılmaz gerçek ortaya çıktı - Son Dakika
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Spor

Penaltı kaçıran Fred'le ilgili inanılmaz gerçek ortaya çıktı

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UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında Rangers'a karşı penaltı atışı kullanan ve kaçıran Fred, 13 yıllık profesyonel futbolculuk kariyerinde ilk defa bu durumu yaşadı. Fred, futbola 2012 yılında Internacional'de başlamış, Shakhtar Donetsk ve Manchester United formaları giydikten sonra 2023-24 sezonu başında Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.

14.03.2025 14:55  Güncelleme: 15:03
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Fenerbahçe'nin deneyimli yıldızı Fred, Rangers maçında 13 yıldır sürdürdüğü profesyonel futbolculuk kariyerinde bir ilki yaşadı.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında deplasmanda Rangers'a seri penaltı atışları sonrası yenilip turnuvaya veda etti. Fenerbahçe adına penaltı kaçıran isimlerden biri de Fred oldu.

Öte yandan Fred'in penaltı kullanmasının ardından Brezilyalı yıldızla ilgili çarpıcı bir istatistik gün yüzüne çıktı.

32 yaşındaki Fred kariyerinde ilk kez penaltı atışı kullandı.

Yaklaşık 13 yıldır profesyonel futbolculuk kariyerini sürdüren Fred'in ilk penaltısını Rangers'a karşı atması sosyal medyada da gündem oldu.

Futbola 2012 yılında Internacional'de başlayan Fred daha sonra sırasıyla Shakhtar Donetsk ve Manchester United formaları giyip 2023-24 sezonu başında Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.

Penaltı kaçıran Fred\'le ilgili inanılmaz gerçek ortaya çıktı

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Son Dakika Spor Penaltı kaçıran Fred'le ilgili inanılmaz gerçek ortaya çıktı - Son Dakika

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