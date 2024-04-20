Penaltı kaçırıp, oyundan alınan Can Uzun gözyaşlarına boğuldu

Okul Sporları Güreş Genç B Kategorisi Türkiye Şampiyonası'nda Taşoluk ve Afyonkarahisar Spor Lisesi büyük başarı elde etti

Tekirdağ'da düzenlenen Okul Sporları Güreş Genç B Kategorisi Türkiye Şampiyonası'nda Taşoluk Çok Programlı Lisesi ve Afyonkarahisar Spor Lisesi öğrencileri büyük bir başarı yakaladı. Saadet Yaşar, 43 kg kategorisinde Türkiye üçüncülüğü elde ederken, Taşoluk ÇPAL öğrencileri takım halinde ikinci olarak 2 altın bir bronz madalya kazandı. Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, sporcuları tebrik ederek daha büyük başarılar elde edeceklerine inandığını belirtti.