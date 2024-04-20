Almanya 2. Bundesliga'nın 30. haftasında, milli futbolcumuz Can Uzun'un da forma giydiği Nürnberg, sahasında Paderborn'u ağırladı. Max-Morlock Stadı'nda oynanan maçı konuk takım 2-0 kazandı.
55. dakikada penaltı kaçıran Can Uzun, 68. dakikada oyundan alındı ve yerini Sebastian Andersson'a bıraktı.
Oyundan çıkarken oldukça üzgün görünen genç futbolcu, yedek kulübesinde gözyaşlarına hakim olamadı ve bir süre ağladı. Can'ı takım arkadaşları teselli etti.
Son Dakika › Spor › Penaltı kaçırıp, oyundan alınan Can Uzun gözyaşlarına boğuldu - Son Dakika
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