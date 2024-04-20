Penaltı kaçırıp, oyundan alınan Can Uzun gözyaşlarına boğuldu - Son Dakika
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Spor

Penaltı kaçırıp, oyundan alınan Can Uzun gözyaşlarına boğuldu

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Almanya 2. Bundesliga'nın 30. haftasında Nürnberg, sahasında Paderborn'u ağırladı. Konuk takım 2-0'lık skorla galip gelirken, milli futbolcumuz Can Uzun penaltı kaçırdı ve oyundan çıkarken gözyaşlarına boğuldu.

20.04.2024 09:42  Güncelleme: 09:51
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Almanya 2. Bundesliga'nın 30. haftasında, milli futbolcumuz Can Uzun'un da forma giydiği Nürnberg, sahasında Paderborn'u ağırladı. Max-Morlock Stadı'nda oynanan maçı konuk takım 2-0 kazandı.

CAN UZUN PENALTI KAÇIRDI

55. dakikada penaltı kaçıran Can Uzun, 68. dakikada oyundan alındı ve yerini Sebastian Andersson'a bıraktı.

GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Oyundan çıkarken oldukça üzgün görünen genç futbolcu, yedek kulübesinde gözyaşlarına hakim olamadı ve bir süre ağladı. Can'ı takım arkadaşları teselli etti.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

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Son Dakika Spor Penaltı kaçırıp, oyundan alınan Can Uzun gözyaşlarına boğuldu - Son Dakika

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