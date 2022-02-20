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Penaltıyı kurtarması yetmedi, falso alan top ağlarla buluştu - Son Dakika

Penaltıyı kurtarması yetmedi, falso alan top ağlarla buluştu

20.02.2022 15:11

- Penaltıyı kurtarması yetmedi, falso alan top ağlarla buluştu Elazığ 1. Amatör Küme Futbol Ligi'nde oynanan Şekerspor-Beyhan Belediyespor maçında futbol sahalarında ender görülen bir gol atıldı.

- Penaltıyı kurtarması yetmedi, falso alan top ağlarla buluştu

ELAZIĞ - Elazığ 1. Amatör Küme Futbol Ligi'nde oynanan Şekerspor-Beyhan Belediyespor maçında futbol sahalarında ender görülen bir gol atıldı. Penaltıda kalecinin kurtarışı sonrasında falso alan top ağlarla buluştu.

Elazığ 1. Amatör Küme Futbol Ligi'nde oynanan Elazığ Şekerspor - Beyhan Belediyespor maçında atılan penaltı golü futbol sahalarında nadir rastlanan cinsten. Kalecinin kurtarışı sonrası falso alan top ağlarla buluştu ve bu görüntüler cep telefonu kamerasına yansıdı.

Futbol sahalarında nadir görülen gol, sosyal medyada beğeni rekorları kırdı.

Penaltıyı kurtarması yetmedi, falso alan top ağlarla buluştu
Penaltıyı kurtarması yetmedi, falso alan top ağlarla buluştu
Penaltıyı kurtarması yetmedi, falso alan top ağlarla buluştu

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Futbol, Elazığ, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Penaltıyı kurtarması yetmedi, falso alan top ağlarla buluştu - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Penaltıyı kurtarması yetmedi, falso alan top ağlarla buluştu - Son Dakika
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