Pendik Belediyesi ve İBB Meclis Üyesi Serkan Duran, TFF Dış İlişkiler Kurulu'nda yer aldı - Son Dakika
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Pendik Belediyesi ve İBB Meclis Üyesi Serkan Duran, TFF Dış İlişkiler Kurulu'nda yer aldı

Pendik Belediyesi ve İBB Meclis Üyesi Serkan Duran, TFF Dış İlişkiler Kurulu\'nda yer aldı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu tarafından belirlenen Dış İlişkiler Kurulu'na Pendik Belediyesi ve İBB Meclis Üyesi Serkan Duran da seçildi.

30.07.2024 16:24  Güncelleme: 16:25
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Pendik Belediyesi ve İBB Meclis Üyesi Serkan Duran, TFF Dış ilişkiler Kurulu'nda yer aldı.

TFF Dış İlişkiler Kurulu belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, tarafından belirlenen Dış İlişkiler Kurulu'nun başkanlığına, Emlak Katılım Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar getirildi. Kurul üyeleri arasında Pendik'ten bir isim dikkat çekti. Pendik Belediyesi ve İBB Meclis Üyesi Serkan Duran da TFF Dış İlişkiler Kurulu'nda yer aldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Pendik, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Pendik Belediyesi ve İBB Meclis Üyesi Serkan Duran, TFF Dış İlişkiler Kurulu'nda yer aldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Pendik Belediyesi ve İBB Meclis Üyesi Serkan Duran, TFF Dış İlişkiler Kurulu'nda yer aldı - Son Dakika
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