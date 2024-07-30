Pendik Belediyesi ve İBB Meclis Üyesi Serkan Duran, TFF Dış İlişkiler Kurulu\'nda yer aldı

Spor

Pendik Belediyesi ve İBB Meclis Üyesi Serkan Duran, TFF Dış ilişkiler Kurulu'nda yer aldı.

TFF Dış İlişkiler Kurulu belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, tarafından belirlenen Dış İlişkiler Kurulu'nun başkanlığına, Emlak Katılım Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Emin Birpınar getirildi. Kurul üyeleri arasında Pendik'ten bir isim dikkat çekti. Pendik Belediyesi ve İBB Meclis Üyesi Serkan Duran da TFF Dış İlişkiler Kurulu'nda yer aldı. - İSTANBUL