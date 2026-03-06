Pendikspor 1-1 Berabere Kaldı - Son Dakika
Pendikspor 1-1 Berabere Kaldı

06.03.2026 23:10
Pendikspor Teknik Direktörü Kaloğlu, Vanspor maçı sonrası pozisyon zenginliği vurguladı.

Pendikspor Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, 1-1 sona eren Vanspor FK maçının ardından yaptığı açıklamada, "Çok pozisyon yakaladık. Final paslarını biraz daha iyi yapabilseydik daha da farklı olabilirdi" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Pendikspor, konuk ettiği Vanspor FK ile 1-1 berabere kaldı. Müsabakanın ardından değerlendirmelerde bulunan Pendikspor Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, "İki takımı da tebrik ediyorum mücadeleden dolayı. Maça şansız bir bireysel hatanın sebep olduğu bir golle başladık. Bu bizim aslında hiç düşünmediğimiz bir şeydi. Böyle şey beklemiyorduk. Bu golü yemek biraz bizi üzdü açıkçası ama takım çok reaksiyon gösterdi. Çok pozisyon yakaladık. Final paslarını biraz daha iyi yapabilseydik daha da farklı olabilirdi. İlk yarının temposu bizdeydi. Oyunu iyi yönlendirdik. Maalesef beraberlik oldu ama ilk yarı özellikle oyunun temposundan memnunum. Yüzde yüz bir penaltımız var. Gören herkes bir izlesin. Yüzde yüz penaltı verilmedi bana göre. Daha dikkat edilmesi gerekiyor. Eksiklerimiz var, önemli oyuncularımız eksik. Kadromuz zaten dardı bir de 4-5 oyuncuyla eksik kalmak kolay değildi. Biz hedefimize doğru yürüyoruz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Pendikspor, Futbol, Spor, Son Dakika

Pendikspor 1-1 Berabere Kaldı

